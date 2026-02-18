  3. Merkliste
Champions League: Galatasaray dreht in Halbzeit zwei auf

von Daniel Gahn

|
Davinson Sanchez und Lucas Torreira (Galatasaray) jubeln.

Galatasaray legt eine famose zweite Halbzeit hin und dreht die Partie gegen Juventus Turin. Vier Treffer gelingen den Türken nach der Pause. Enthält virtuelle Bandenwerbung.

Galatasaray Istanbul hat die Tür zum Achtelfinale der Champions League weit aufgestoßen. In einem wilden Play-off-Hinspiel besiegte der türkische Meister den italienischen Rekordmeister Juventus Turin nach Rückstand mit 5:2 (1:2) - und geht nun mit einem deutlichen Vorteil in das Rückspiel in einer Woche.

Gelb-Rote Karte für Juve der Knackpunkt

Gabriel Sara (15.), Noa Lang (49./75.), Davinson Sánchez (60.) und der ehemalige Münchner Sacha Boey (86.) trafen im brodelnden Rams Park vor 49.977 Zuschauern für die Gastgeber, bei denen Nationalspieler Leroy Sane erst in der 70. Minute eingewechselt wurde und der ehemalige DFB-Kapitän Ilkay Gündogan gar nicht zum Einsatz kam.

Teun Koopmeiners hatte das Spiel vor der Halbzeit mit einem Doppelpack (16./32.) zugunsten der Italiener gedreht, nach der Gelb-Roten Karte (67.) des erst zur Pause eingewechselten Juan Cabal ging es für Juve aber dahin.

Die Aufstellungen:

Galatasary SK: Cakir - Sallai, D. Sánchez, Bardakci (77. Singo), Jakobs (83. Elmali) - Torreira, Sara - Ba. Yilmaz (77. Icardi), Akgün (70. Sané), Lang (83. Boey) - Osimhen
Trainer: Okan Buruk

Juventus Turin: Di Gregorio - Kalulu, Bremer (34. Gatti), Kelly, Cambiaso (46. Cabal) - K. Thuram (81. Miretti), Locatelli, Koopmeiners - Conceicao (70. Kostic), Yildiz (81. Openda) - McKennie
Trainer: Luciano Spalletti

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

