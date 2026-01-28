  3. Merkliste
Sport
UEFA Champions League - Saison 2025/26
Champions League: Eintracht Frankfurt vs. Tottenham - die Tore

Nächste Enttäuschung:Frankfurt auch gegen Tottenham ernüchternd

von Michael Krämer

Aurelio Buta und Xavi Simons am 28.01.2026 in Frankfurt.

Für Eintracht Frankfurt geht eine ernüchternde Champions-League-Saison zu Ende. Auch gegen Tottenham unterlagen die Hessen am Ende verdient.

Eintracht Frankfurt hat sich mit einer Niederlage aus der Champions League verabschiedet. Der zuletzt aus der Form geratene Fußball-Bundesligist verlor im Heimspiel gegen Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur wegen einer schwachen zweiten Halbzeit mit 0:2 (0:0).

Die Partie zum Abschluss der Ligaphase war die womöglich letzte unter Interimstrainer Dennis Schmitt. Medienberichten zufolge übernimmt der Spanier Albert Riera in den kommenden Tagen als Coach.

Die Aufstellungen:  

Eintracht Frankfurt: Santos – Buta, Amenda, R. Koch, Theate, Brown (72. Doan) – Höjlund (72. Dahoud), Skhiri (72. Chaibi), Larsson (83. Bahoya) – M. Götze (83. Dills), Knauff 

Trainer: Dennis Schmitt 

Tottenham Hotspur: Vicario – Spence, Romero, Danso, Udogie (89. Byfield) – Palhinha, Gray – Odobert (73. Solanke), P. M. Sarr, Xavi – Kolo Muani (83. Scarlett) 

Trainer: Thomas Frank 

Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (Spanien) 

Kommentator: Michael Krämer 

Champions LeagueEintracht Frankfurt

