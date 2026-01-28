Nächste Enttäuschung:Frankfurt auch gegen Tottenham ernüchternd
von Michael Krämer
Für Eintracht Frankfurt geht eine ernüchternde Champions-League-Saison zu Ende. Auch gegen Tottenham unterlagen die Hessen am Ende verdient.
Eintracht Frankfurt hat sich mit einer Niederlage aus der Champions League verabschiedet. Der zuletzt aus der Form geratene Fußball-Bundesligist verlor im Heimspiel gegen Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur wegen einer schwachen zweiten Halbzeit mit 0:2 (0:0).
Die Partie zum Abschluss der Ligaphase war die womöglich letzte unter Interimstrainer Dennis Schmitt. Medienberichten zufolge übernimmt der Spanier Albert Riera in den kommenden Tagen als Coach. ,
Die Aufstellungen:
Eintracht Frankfurt: Santos – Buta, Amenda, R. Koch, Theate, Brown (72. Doan) – Höjlund (72. Dahoud), Skhiri (72. Chaibi), Larsson (83. Bahoya) – M. Götze (83. Dills), Knauff
Trainer: Dennis Schmitt
Tottenham Hotspur: Vicario – Spence, Romero, Danso, Udogie (89. Byfield) – Palhinha, Gray – Odobert (73. Solanke), P. M. Sarr, Xavi – Kolo Muani (83. Scarlett)
Trainer: Thomas Frank
Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (Spanien)
Kommentator: Michael Krämer