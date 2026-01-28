  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
UEFA Champions League - Saison 2025/26
Videos

Champions League: Benfica Lissabon vs. Real Madrid - die Tore

Drama gegen Real Madrid:Wahnsinn in Lissabon: Torhüter köpft Benfica weiter

von Holger Pfandt

|
Torwart Anatolij Trubin jubelt nach seinem Tor am 28.01.2026 in Lissabon.

Benfica Lissabon hat überraschend Real Madrid geschlagen. Damit stehen die Portugiesen in den Playoffs. Enthält virtuelle Bandenwerbung.

Benfica Lissabon gewann im Estadio da Luz mit 4:2 gegen Real Madrid. Andreas Schjelderup traf doppelt, Evangelos Pavlidis verwandelte einen Foulelfmeter, Anatoliy Trubin erzielte per Kopf in der 8. Minute der Nachspielzeit das entscheidende Tor. Für Real traf Kylian Mbappé zweimal. 

Benfica brauchte spät noch einen Treffer und warf in der Nachspielzeit alles nach vorn. Erst dann fiel die Entscheidung durch das Tor des Keepers. Die Portugiesen zogen am letzten Spieltag noch auf Platz 24 ein und erreichten die Playoffs. Auch Real muss nach der Niederlage in die Playoffs. 

Die Aufstellungen:  

Benfica Lissabon: Trubin – Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl – Barreiro Martins, Aursnes – Prestianni (87. J. Rego), Sudakow (83. Barrenechea), Schjelderup (90.+3 Antonio Silva) – Pawlidis (90.+3 Ivanovic)   

Trainer: José Mourinho 

Real Madrid: Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen (79. Alaba), Carreras (79. Diaz) – Güler (79. Cestero), Tchouaméni (55. Camavinga), Ju. Bellingham – Mastantuono (55. Rodrygo), Mbappé, Vinicius Junior 

Trainer: Alvaro Arbeloa 

Schiedsrichter: Davide Massa (Italien) 

Kommentator: Holger Pfandt 

Themen
Champions LeagueReal Madrid

Champions League - Highlights

Bundesliga 18. Spieltag

das aktuelle sportstudio

2. Bundesliga - Highlights

Biathlon Nation - Doku-Serie

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40