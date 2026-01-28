Benfica Lissabon gewann im Estadio da Luz mit 4:2 gegen Real Madrid. Andreas Schjelderup traf doppelt, Evangelos Pavlidis verwandelte einen Foulelfmeter, Anatoliy Trubin erzielte per Kopf in der 8. Minute der Nachspielzeit das entscheidende Tor. Für Real traf Kylian Mbappé zweimal.

Benfica brauchte spät noch einen Treffer und warf in der Nachspielzeit alles nach vorn. Erst dann fiel die Entscheidung durch das Tor des Keepers. Die Portugiesen zogen am letzten Spieltag noch auf Platz 24 ein und erreichten die Playoffs. Auch Real muss nach der Niederlage in die Playoffs.