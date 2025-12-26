Real Madrid - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Real Madrid
Real Madrid ist der spanische Rekordmeister und einer der berühmtestens Fußball-Klubs der Welt. 15 Mal gewann der Verein die Champions League bzw. den Europapokal der Landesmeister. ZDFheute informiert zu Real Madrid aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr zum spanischen Fußballverein in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Real Madrid
Neuer Trainer der Königlichen:Warum Alonsos Stuhl bei Real Madrid schon wackeltvon Ralf Lorenzenmit Video14:47
Real-Trainer zur Druck-Situation:Alonso: "Bei Real musst du damit rechnen"Video0:52
Champions League: Real in der Krise:Manchester City verschärft Xabi Alonsos Sorgenmit Video2:59
CL-Duell gegen Manchester City:Alonso bei Real Madrid unter Druckvon Anja FröhlichVideo1:23
Schafft der englische Meister die Wende?:Erst Real, dann ManCity: Wegweisende Woche für FC Liverpoolvon Florian Vonholdtmit Video1:18
Rekordmeister plant Klage gegen UEFA:Real Madrid fordert Milliarden-Schadensersatz
Basketball:Euroleague: Bayern jubeln in Madridvon Olaf BozdechVideo0:33
Real besiegt Barcelona:Flicks Clásico-Serie reißt in wildem Spielmit Video2:57
Champions-League-Qualifikation:Frankfurts Fußballerinnen scheitern an Madrid
Frankfurts Hoffnung in Madrid:Die Mama, die Real stoppen willvon Frank Hellmann
Champions League:Real schlägt Marseille trotz Unterzahlmit Video3:03
Modus, Chancen, Favoriten:Wissenswertes zur Champions-League-Saison
Champions League der Frauen:Frankfurt verliert Quali-Hinspiel gegen Madrid
Champions League der Frauen:Eintracht-Frauen in Playoffs gegen Real Madridmit Video6:42
Neuer Real-Trainer:Mbappé rettet Alonso Liga-Debütmit Video12:13
Ein Team dominiert:Das sind die umsatzstärksten Fußball-Klubs der Welt