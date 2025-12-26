Real Madrid - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Real Madrid |

Real Madrid ist der spanische Rekordmeister und einer der berühmtestens Fußball-Klubs der Welt. 15 Mal gewann der Verein die Champions League bzw. den Europapokal der Landesmeister. ZDFheute informiert zu Real Madrid aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr zum spanischen Fußballverein in der Übersicht.