Real Madrid - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Real Madrid

Real Madrid ist der spanische Rekordmeister und einer der berühmtestens Fußball-Klubs der Welt. 15 Mal gewann der Verein die Champions League bzw. den Europapokal der Landesmeister. ZDFheute informiert zu Real Madrid aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr zum spanischen Fußballverein in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Real Madrid

  1. Vinicius Junior gestikuliert hinter dem Rücken von Xabi Alonso

    Neuer Trainer der Königlichen:Warum Alonsos Stuhl bei Real Madrid schon wackelt

    von Ralf Lorenzen
    mit Video14:47
  2. Xabi Alonso

    Real-Trainer zur Druck-Situation:Alonso: "Bei Real musst du damit rechnen"

    Video0:52
  3. Real Madrids Antonio Rüdiger und Aurelien Tchouameni springen beide im Getümmel hoch um einen Kopfball ausführen zu können.

    Champions League: Real in der Krise:Manchester City verschärft Xabi Alonsos Sorgen

    mit Video2:59
  4. Xabi Alonso

    CL-Duell gegen Manchester City:Alonso bei Real Madrid unter Druck

    von Anja Fröhlich
    Video1:23
  5. Liverpool-TrainerArne Slot steht am Spielfeldrand

    Schafft der englische Meister die Wende?:Erst Real, dann ManCity: Wegweisende Woche für FC Liverpool

    von Florian Vonholdt
    mit Video1:18
  6. Flagge von Real Madrid

    Rekordmeister plant Klage gegen UEFA:Real Madrid fordert Milliarden-Schadensersatz

  7. Basketballer

    Basketball:Euroleague: Bayern jubeln in Madrid

    von Olaf Bozdech
    Video0:33
  8. Jude Bellingham erzielt das zweite Tor für Real Madrid im La-Liga-Spiel gegen Barcelona und jubelt mit seinen Mitspielern.

    Real besiegt Barcelona:Flicks Clásico-Serie reißt in wildem Spiel

    mit Video2:57
  9. Real Madrids Linda Caicedo und Frankfurts Jella Veit kämpfen um den Ball.

    Champions-League-Qualifikation:Frankfurts Fußballerinnen scheitern an Madrid

  10. Amanda Ilestedt SGE, 13 , on the ball

    Frankfurts Hoffnung in Madrid:Die Mama, die Real stoppen will

    von Frank Hellmann
  11. Kylian Mbappe (links) läuft nach seinem Tor mit dem Ball in der Hand über den Rasen. Mannschaftskamerad Arda Guler streckt die Hand nach ihm aus.

    Champions League:Real schlägt Marseille trotz Unterzahl

    mit Video3:03
  12. Typical: Champions-League-Pokal
    FAQ

    Modus, Chancen, Favoriten:Wissenswertes zur Champions-League-Saison

  13. Nadine Riesen (Eintracht Frankfurt, 22) verpasst eine Flanke beim Eckball gegen Rocío Gálvez (Real Madrid, 4).

    Champions League der Frauen:Frankfurt verliert Quali-Hinspiel gegen Madrid

  14. Trainer Niko Arnautis (Eintracht Frankfurt) klatscht zu den Fans.

    Champions League der Frauen:Eintracht-Frauen in Playoffs gegen Real Madrid

    mit Video6:42
  15. Real Madrids Kylian Mbappe im Ligaspiel gegen Osasuna

    Neuer Real-Trainer:Mbappé rettet Alonso Liga-Debüt

    mit Video12:13
  16. Das Logo von Real Madrid

    Ein Team dominiert:Das sind die umsatzstärksten Fußball-Klubs der Welt

Trainer Xabi Alonso ruft etwas, ein Spieler von Real Madrid schaut skeptisch. Im Hintergrund das Logo von Real Madrid.

Xabi Alonsos Dilemma bei Real Madrid