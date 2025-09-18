Champions League der Frauen: Frankfurt scheitert an Real Madrid

Frankfurts Fußballerinnen haben den Einzug in die Gruppenphase der Champions League verpasst. Gegen Real Madrid verloren sie auch das Rückspiel.

Kein Comeback, keine Champions League: Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben die Qualifikation für die Ligaphase der Königsklasse verpasst und setzen ihre internationale Saison im neu geschaffenen Europa Cup fort.

Das Team von Trainer Niko Arnautis verlor nach dem 1:2 im ersten Duell auch das Rückspiel bei Real Madrid mit 0:3 (0:2) und war unter dem Strich chancenlos.

Madrid trifft früh zur Führung

Real mit Nationalspielerin Sara Däbritz und der einstigen Eintracht-Torfrau Merle Frohms in der Startelf ging durch Naomi Feller früh in Führung (9.).

In der Folge musste die SGE noch mehr riskieren, übernahm auch die Spielkontrolle, ohne die im Training verletzte Torjägerin Nicole Anyomi fehlte aber die Durchschlagskraft. Real spielte routiniert und erhöhte durch Signe Bruun (34.) und Linda Caicedo (60.).

Beim Anpfiff des Rückspiels sei "wieder alles auf Null gestellt", hatte Nationalspielerin Laura Freigang im Vorfeld trotzig gesagt: "Wir gehen mit einem Tor Rückstand rein, aber das ist völlig egal."

Frankfurt mit erster Chance im Spiel

Frankfurt hatte tatsächlich die erste Großchance durch Géraldine Reuteler, doch Frohms tauchte beim Schuss der Schweizer Nationalspielerin in der siebten Minute rechtzeitig ab.

Praktisch im Gegenzug ging Real im Estadio Alfredo di Stéfano in Führung und konnte das Geschehen kontrollieren. Wirkliche Spannung kam nicht mehr auf.

Bayern und Wolfsburg in Ligaphase dabei

Die Ligaphase umfasst 18 Mannschaften, Deutschland ist durch Meister Bayern München und den früheren Champions-League-Sieger VfL Wolfsburg vertreten.

Die Auslosung erfolgt am Donnerstag. Der erste Spieltag steigt am 7./8. Oktober, jedes Team bestreitet sechs Spiele in der Ligaphase. Das Endspiel findet Ende Mai in der norwegischen Hauptstadt Oslo statt.

