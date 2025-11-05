Champions League: Liverpool besiegt offensiv schwaches Real

Liverpool setzt mit dem Sieg über Real ein Ausrufezeichen. Die zuletzt kriselnden Reds - mit Florian Wirtz in der Startelf - fahren einen knappen, aber hochverdienten Erfolg ein.

Der FC Liverpool hat Rekordsieger Real Madrid mit 1:0 (0:0) besiegt und im vierten Gruppenspiel den dritten Sieg gefeiert. Im Duell im Anfield Stadium überzeugten die Reds mit starkem Auftritt und setzten nach zuletzt schwächeren Ergebnissen ein wichtiges Ausrufezeichen im Kampf um das Achtelfinale.

Erste Niederlage für Real

Den entscheidenden Treffer erzielte Alexis Mac Allister (61.) nach einer Standardsituation. Florian Wirtz bereitete zuvor mehrere Chancen vor, unter anderem für Dominik Szoboszlai und Virgil van Dijk, deren Abschlüsse Thibaut Courtois stark parierte.

Real blieb offensiv harmlos und kassierte die erste Niederlage in dieser Champions-League-Saison.

Die Aufstellungen:

FC Liverpool: Mamardaschwili – Bradley, Konate, van Dijk, Robertson (88. Kerkez) – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister (79. Jones) – Salah, Ekitiké (79. Gakpo), Wirtz (88. Chiesa)

Trainer: Arne Slot

Real Madrid: Courtois – Valverde (90. Díaz), Militão, Huijsen, Fernández – Güler (82. Alexander-Arnold), Camavinga (69. Rodrygo), Tchouaméni, Bellingham – Mbappé, Júnior

Trainer: Xabi Alonso