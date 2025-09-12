Champions League der Frauen - Aktuelle News und Hintergründe

UEFA Champions League der Frauen |

Die Champions League der Frauen ist der bedeutendste Wettbewerb für Fußballvereine der Frauen in Europa. Er wird seit der Saison 2001/2002 ausgetragen, seit der Spielzeit 2009/10 unter dem Namen UEFA Women's Champions League. Rekordsieger ist Olympique Lyon. ZDFheute heute informiert aktuell: Nachrichten, Highlights und Ergebnisse der Champions League der Frauen in der Übersicht.