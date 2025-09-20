Champions League der Frauen: Bayern-Frauen starten in Barcelona

Die erste Champions-League-Aufgabe für die Bayern-Frauen steht fest: Zum Auftakt geht es am 7. Oktober auswärts gegen Vorjahresfinalist FC Barcelona.

Da kommt was auf die Bayern-Frauen zu: das Team um Trainer Jose Barcala (links) muss zum Auftakt in der Champions League beim FC Barcelona ran. Quelle: ddp

Die Fußballerinnen von Bayern München starten mit einer schweren Aufgabe in die neue Ligaphase der Champions League. Zum Auftakt muss das Team von Trainer José Barcala beim Vorjahresfinalisten FC Barcelona (7. Oktober) ran. Das geht aus den am Samstag veröffentlichten Ansetzungen der UEFA hervor. Der VfL Wolfsburg beginnt einen Tag später mit einem Heimspiel gegen Paris Saint-Germain.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben die Qualifikation zur Champions League deutlich verpasst. Nach der Heimniederlage im Hinspiel gab es im Rückspiel bei Real Madrid ein 0:3. 19.09.2025 | 0:47 min

Den Auftakt vor heimischem Publikum absolvieren die Münchnerinnen am 16. Oktober gegen Juventus Turin. Tags zuvor eröffnet Wolfsburg den zweiten Spieltag bei Außenseiter Valerenga IF in Norwegen. Ein weiteres Highlight hält der dritte Spieltag für beide Teams bereit.

Wolfsburg bekommt es mit den Rekordsiegerinnen von Olympique Lyon und somit auch mit der abgewanderten Jule Brand zu tun (11. November), die Bayern empfangen wiederum die Titelverteidigerinnen des FC Arsenal (12. November).

Hammer-Aufgaben für deutsche Klubs

Am Freitag waren den beiden deutschen Teilnehmern echte Hammer-Aufgaben zugelost worden. Die Bayern treffen neben Barcelona, Turin und Arsenal auch auf Paris Saint-Germain und Atletico Madrid. Am parallel ausgetragenen letzten Spieltag der Ligaphase kommt zudem Underdog Valerenga nach München.

Die weiteren Gegner des VfL Wolfsburg sind Real Madrid und Manchester United. Am abschließenden Spieltag empfangen die Wölfinnen außerdem den FC Chelsea um Nationalspielerin Sjoeke Nüsken.

Finale im Mai 2026 in Oslo

Die ersten vier Teams der Ligatabelle qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Vereine auf den Plätzen fünf bis zwölf spielen die restlichen Viertelfinalisten aus, die Mannschaften auf den Plätzen 13 bis 18 scheiden direkt aus.

Das Finale findet im Mai 2026 in Oslo statt. Eintracht Frankfurt hatte die Teilnahme an der Königsklasse nach der verlorenen Qualifikation gegen Real Madrid verpasst.

