Champions League der Frauen: Die Gegnerinnen der deutschen Teams

Champions League der Frauen:Das sind die Gegnerinnen von Bayern und Wolfsburg
Im Schweizer Nyon wurde die Ligaphase der Champions League der Frauen ausgelost. Das sind die Gegnerinnen von Bayern und Wolfsburg.
Mit neuem System geht die Champions League der Frauen in die Saison 2025/26. Erstmals wird, wie bei den Männern, nicht mehr in Vierergruppen gespielt. Stattdessen kämpfen die 18 Teams in einem Tabellenformat um die K.o-Runde - ein Modus, der den Wettbewerb spannender und ausgewogener machen soll.
Das ZDF überträgt ausgewählte Highlights der neuen Champions-League-Saison, sowie Teile der Halbfinals und das Finale live.
Frankfurt nicht qualifiziert
Die Frankfurter Fußballerinnen sind nicht mit dabei. In der entscheidenden Qualifikationsrunde scheiterten sie relativ deutlich an Real Madrid. Somit wird Deutschland von zwei Teams in der Königsklasse vertreten: Dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg.
Beide Klubs scheiterten vergangene Saison bereits im Viertelfinale - diesmal soll es weitergehen. Im schweizerischen Nyon wurden heute die Gegnerinnen der Ligaphase ausgelost für beide Teams ausgelost. Das war das Ergebnis:
Die Gegnerinnen des FC Bayern München:
- FC Arsenal (H)
- FC Barcelona (A)
- Juventus Turin (H)
- Paris Saint-Germain (A)
- Valerenga Oslo (H)
- Atletico Madrid (A)
Die Gegnerinnen des VfL Wolfsburg:
- FC Chelsea (H)
- Olympique Lyon (A)
- Paris Saint-Germain (H)
- Real Madrid (A)
- Manchester United (H)
- Valerenga Oslo (A)
