Champions League der Frauen: Die Gegnerinnen der deutschen Teams

Im Schweizer Nyon wurde die Ligaphase der Champions League der Frauen ausgelost. Das sind die Gegnerinnen von Bayern und Wolfsburg.

Um diesen Pokal geht es auch in der neuen Saison der Champions League der Frauen. Quelle: epa

Mit neuem System geht die Champions League der Frauen in die Saison 2025/26. Erstmals wird, wie bei den Männern, nicht mehr in Vierergruppen gespielt. Stattdessen kämpfen die 18 Teams in einem Tabellenformat um die K.o-Runde - ein Modus, der den Wettbewerb spannender und ausgewogener machen soll.

Das ZDF überträgt ausgewählte Highlights der neuen Champions-League-Saison, sowie Teile der Halbfinals und das Finale live.

Highlights : Champions League der Frauen Die Highlights ausgewählter Topspiele der Champions League der Frauen – kompakt im Video und mit allen Treffern und wichtigen Entscheidungen.

Frankfurt nicht qualifiziert

Die Frankfurter Fußballerinnen sind nicht mit dabei. In der entscheidenden Qualifikationsrunde scheiterten sie relativ deutlich an Real Madrid. Somit wird Deutschland von zwei Teams in der Königsklasse vertreten: Dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg.

Sport : Trophy Men Die Champions League ist das größte jährliche Sportereignis der Welt. Was kaum jemand weiß: Zwei Deutsche haben sie erfunden. Nun erzählen sie ihre Geschichte.

Beide Klubs scheiterten vergangene Saison bereits im Viertelfinale - diesmal soll es weitergehen. Im schweizerischen Nyon wurden heute die Gegnerinnen der Ligaphase ausgelost für beide Teams ausgelost. Das war das Ergebnis:

Die Gegnerinnen des FC Bayern München:

FC Arsenal (H)

FC Barcelona (A)

Juventus Turin (H)

Paris Saint-Germain (A)

Valerenga Oslo (H)

Atletico Madrid (A)

Die Gegnerinnen des VfL Wolfsburg:

FC Chelsea (H)

Olympique Lyon (A)

Paris Saint-Germain (H)

Real Madrid (A)

Manchester United (H)

Valerenga Oslo (A)

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.