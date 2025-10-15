Champions League der Frauen: Wolfsburg mit spätem Sieg in Oslo

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg feiern den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Ligaphase der Champions League. Bei Valerenga Oslo gelingt der Erfolg am Ende der Nachspielzeit.

Wolfsburg Stürmerin Lineth Beerensteyn brachte Wolfsburg in Oslo in Führung. Quelle: AFP | ANNIKA BYRDE

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in letzter Sekunde den perfekten Start in die Champions League gesichert. Der deutsche Vizemeister gewann in der neu eingeführten Ligaphase mit 2:1 (0:0) beim norwegischen Vizemeister Valerenga IF in Oslo und feierte den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Zum Auftakt hatten die Wölfinnen 4:0 gegen Paris Saint-Germain gewonnen.

In der Tabelle der Ligaphase führt Wolfsburg punktgleich mit Rekordsieger Olympique Lyon. Die vier besten Teams qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen fünf bis zwölf treten in einer Playoff-Runde gegeneinander an.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben zum Auftakt in der Champions League ein Ausrufezeichen gesetzt: Der Tabellenführer der Bundesliga gewann gegen Paris Saint-Germain mit 4:0 (2:0). 09.10.2025 | 0:50 min

Minge verwandelt Elfmeter zum späten Sieg

In Oslo erzielte nach einer zähen ersten Halbzeit Wolfsburgs Lineth Beerensteyn die Führung für den VfL (57.), doch die Gastgeberinnen glichen durch Sara Hörte nur drei Minuten später nach einer Ecke aus. In der achten Minute der Nachspielzeit bewies Janina Minge Nervenstärke und verwandelte einen Handelfmeter sicher zum späten Auswärtserfolg.

Vier Tage nach der 1:3-Niederlage im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München mussten die Wolfsburgerinnen in Oslo ohne die formstarke Svenja Huth (Infekt) und die in dieser Woche erstmals für die Nationalmannschaft nominierte Camilla Küver (Wadenprobleme) auskommen.

Die Frauen des FC Bayern München haben das Topspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 3:1 gewonnen. Die "Wölfinnen" beendeten das Spiel in Unterzahl. 11.10.2025 | 7:23 min

Der zweimalige Königsklassen-Gewinner Wolfsburg stand zuletzt 2023 im Endspiel der Champions League (2:3 gegen den FC Barcelona) und muss nun am 11. November bei Rekordsieger Lyon antreten. Weitere schwere Gegner sind Manchester United, Real Madrid und der FC Chelsea. Die Fußballerinnen des FC Bayern sind am Mittwoch (21 Uhr) gegen Juventus Turin gefordert.

