Benfica Lissabon - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Beneficia Lissabon, oder auch SL Benfica, ist einer der Top-Drei Fußballvereine in Portugal. Gegründet wurde der Verein 1904 und spielt in der portugisischen Primeira Liga. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zum Fußballverein Benfica Lissabon.