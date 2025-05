Schuster im sportstudio: "Schlüssel zu jedem Spieler finden"

Julian Schuster über den Übergang als Nachfolger von Christian Streich, politische Themen in der Kabine und den Vorteil, mit vielen Spielern noch selbst zusammengespielt zu haben.

Für Freiburgs neuen Trainer, der knapp sechs Stunden nach dem 1:0-Sieg seiner Elf in Bochum Moderator Jochen Breyer im aktuellen sportstudio Rede und Antwort stand, war es der passende Abschluss eines gelungenen Arbeitstages.

Am Nachmittag war die Verpflichtung von Jan-Niklas Beste (Benfica Lissabon) bekanntgegeben worden. Kurz zuvor war seinem Team nach drei Niederlagen ein Erfolgserlebnis vergönnt gewesen: 30 Punkte stehen nach dem Sieg in Bochum zu Buche.

30 Punkte aus 20 Spielen: Schusters Zwischenbilanz lässt aufhorchen

Die Südbadener haben nun also - unter Schuster - sogar zwei Punkte mehr auf dem Konto als nach dem 20. Spieltag der vergangenen Saison - der letzten Spielzeit unter Christian Streich, der den Sportclub zwölfeinhalb Jahre trainiert hatte.

Kein Wunder also, dass die ersten Fragen, die Schuster beantwortete, dem Stabwechsel galten. Denn tatsächlich gibt es ja leichtere Aufgaben als einen Mann abzulösen, der in Freiburg regelrecht verehrt wird.

Nach zuletzt drei Niederlagen am Stück feiert Freiburg in Bochum wieder einen Dreier. Für den VfL wird es im Kampf um den Klassenverbleib immer enger.

Schuster strahlt eine authentische Gelassenheit aus

Man habe es im Verein geschafft, "den Übergang relativ geräuschlos hinzukriegen. Das ist keine Selbstverständlichkeit." Vielleicht aber, schob Schuster verschmitzt nach, sei es auch ein "großer Vorteil, sich gar nicht so viele Gedanken darüber zu machen, wen man beerbt."

So viel Gelassenheit mag überraschend klingen, zumal für einen Mann, der vor dem ersten Spieltag dieser Saison noch nie eine Mannschaft trainiert hatte. Doch tatsächlich hatte Schuster schon im Sommer-Trainingslager eine völlig authentische Souveränität ausgestrahlt.

Mit neun seiner Profis hat er noch selbst zusammengespielt

Auch die Tatsache, dass er mit nicht weniger als neun seiner jetzigen Schützlinge noch selbst in seiner Zeit als SC-Profi (2008 bis 2018) zusammengespielt hatte, untergrub seine Autorität zu keiner Sekunde. Geholfen habe ihm da sehr die Zeit als Verbindungstrainer (2018 bis 2024).

Damals hatte er er Top-Talente wie Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) oder seinen jetzigen Keeper Noah Atubolo an die Profis herangeführt. Und in dieser Zeit, so Schuster, sei er auch mit Spielern im engen Austausch gewesen, die Negativerlebnisse zu verdauen hatten.