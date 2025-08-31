  3. Merkliste
Champions League: Eintracht-Frauen in Playoffs gegen Real Madrid

Der Name des Gegners könnte kaum größer sein: Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen in den Playoffs zur Champions League gegen Real Madrid ran.

Trainer Niko Arnautis (Eintracht Frankfurt) klatscht zu den Fans.

"Das ist Champions League": Niko Arnautis trifft mit den Eintracht-Frauen auf Real Madrid.

Quelle: Imago

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Qualifikation für die Ligaphase der Champions League ein Hammerlos erwischt. Der Vorjahresdritte der Frauen-Bundesliga trifft in der Playoff-Runde auf den spanischen Vizemeister Real Madrid mit der früheren Eintracht-Torhüterin Merle Frohms.

"Mit Real Madrid haben wir definitiv die anspruchsvollste Aufgabe gezogen, die möglich war", kommentierte Eintracht-Trainer Niko Arnautis das Los. "Wir werden alles dafür tun, um gegen eine absolute Topmannschaft zu bestehen."

Das ist Champions League, das ist Messen mit den besten Mannschaften Europas. Das ist das, was wir wollten und wofür wir eine Saison lang hart gearbeitet haben.

Frankfurts Trainer Niko Arnautis

Die Hessinnen genießen im Hinspiel am 11. September Heimrecht und müssen zum Rückspiel eine Woche später in Madrid antreten. "Wir freuen uns auf die zwei Duelle", so Eintracht-Trainer Arnautis.

Leipzigs Torhüterin Elvira Herzog kommt vor der Frankfurterin Nicole Anyomi an die Ball

Keine Schützenhilfe für die Eintracht-Frauen, sie müssen in die Qualifikation für die Champions League. Das 2:0 gegen RB Leipzig reicht nicht zu Platz 2, weil zeitgleich auch Wolfsburg gewinnt.

11.05.2025 | 6:42 min

Bayern und Wolfsburg direkt qualifiziert

Der Sieger des Duells ist in der neuen Ligaphase der reformierten Königsklasse dabei, der Verlierer spielt im neu geschaffenen Europa Women's Cup.

Neun Teams ziehen direkt in die Ligaphase mit 18 Mannschaften ein. Die neun übrigen Startplätze gehen an die Sieger der letzten Qualifikationsrunde. Aus Deutschland sind Meister Bayern München und Vize-Meister VfL Wolfsburg direkt qualifziert Aus der spanischen Liga ist nur der Meister direkt dabei, Real Madrid muss als Vize-Meister durch die Playoffs.

Sydney Lohmann (FCB) im Zweikampf mit der Essenerin Jacqueline Meissner (links)

Party-Stimmung am Bayern-Campus. Die schon als Meister feststehenden Münchnerinnen gewinnen gegen die SGS Essen ihr letztes Saisonspiel mit 3:0 - und bekommen danach die Meisterschale überreicht.

11.05.2025 | 7:49 min

Das sind die Klubs, die direkt in der Ligaphase mit 18 Mannschaften qualifizert sind:


Frankreich: Olympique Lyon, Paris Saint-Germain
Deutschland: Bayern München, VfL Wolfsburg
Spanien: FC Barcelona
England: FC Chelsea, FC Arsenal (Titelverteidiger)
Portugal: Benfica Lissabon
Italien: Juventus Turin

Supercup der Frauen: FC Bayern - VfL Wolfsburg

Topduell im Supercup der Frauen: Der FC Bayern trifft auf den VfL Wolfsburg. Es kommentiert Claudia Neumann.

30.08.2025 | 151:04 min

Ligaphase
Spieltag 1: 7./8. Oktober
Spieltag 2: 15./16. Oktober
Spieltag 3: 11./12. November
Spieltag 4: 19./20. November
Spieltag 5: 9./10. Dezember
Spieltag 6: 17. Dezember

Play-offs der K.-o.-Runde
Hinspiele: 11./12. Februar
Rückspiele: 18./19. Februar

Viertelfinale
Hinspiele: 24./25. März
Rückspiele: 1./2. April

Halbfinale
Hinspiele: 25./26. April
Rückspiele: 2./3. Mai

Finale (Ullevaal Stadion, Oslo)
22., 23. oder 24. Mai (noch offen)

:Wie unsere DFB-Stars mit Druck umgehen

Fußball ist Kopfsache. Schauspielerin Gisa Flake spricht deshalb mit deutschen Nationalspielerinnen wie Laura Freigang und Klara Bühl über mentale Stärke.
Auf einem grafisch gestalteten Farbverlauf schaut der Kopf von Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang aus einem Loch

Quelle: dpa
