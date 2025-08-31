Champions League: Eintracht-Frauen in Playoffs gegen Real Madrid

Champions League der Frauen:Eintracht-Frauen in Playoffs gegen Real Madrid
Der Name des Gegners könnte kaum größer sein: Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen in den Playoffs zur Champions League gegen Real Madrid ran.
Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Qualifikation für die Ligaphase der Champions League ein Hammerlos erwischt. Der Vorjahresdritte der Frauen-Bundesliga trifft in der Playoff-Runde auf den spanischen Vizemeister Real Madrid mit der früheren Eintracht-Torhüterin Merle Frohms.
"Mit Real Madrid haben wir definitiv die anspruchsvollste Aufgabe gezogen, die möglich war", kommentierte Eintracht-Trainer Niko Arnautis das Los. "Wir werden alles dafür tun, um gegen eine absolute Topmannschaft zu bestehen."
Die Hessinnen genießen im Hinspiel am 11. September Heimrecht und müssen zum Rückspiel eine Woche später in Madrid antreten. "Wir freuen uns auf die zwei Duelle", so Eintracht-Trainer Arnautis.
Bayern und Wolfsburg direkt qualifiziert
Der Sieger des Duells ist in der neuen Ligaphase der reformierten Königsklasse dabei, der Verlierer spielt im neu geschaffenen Europa Women's Cup.
Neun Teams ziehen direkt in die Ligaphase mit 18 Mannschaften ein. Die neun übrigen Startplätze gehen an die Sieger der letzten Qualifikationsrunde. Aus Deutschland sind Meister Bayern München und Vize-Meister VfL Wolfsburg direkt qualifziert Aus der spanischen Liga ist nur der Meister direkt dabei, Real Madrid muss als Vize-Meister durch die Playoffs.
Das sind die Klubs, die direkt in der Ligaphase mit 18 Mannschaften qualifizert sind:
Frankreich: Olympique Lyon, Paris Saint-Germain
Deutschland: Bayern München, VfL Wolfsburg
Spanien: FC Barcelona
England: FC Chelsea, FC Arsenal (Titelverteidiger)
Portugal: Benfica Lissabon
Italien: Juventus Turin
Ligaphase
Spieltag 1: 7./8. Oktober
Spieltag 2: 15./16. Oktober
Spieltag 3: 11./12. November
Spieltag 4: 19./20. November
Spieltag 5: 9./10. Dezember
Spieltag 6: 17. Dezember
Play-offs der K.-o.-Runde
Hinspiele: 11./12. Februar
Rückspiele: 18./19. Februar
Viertelfinale
Hinspiele: 24./25. März
Rückspiele: 1./2. April
Halbfinale
Hinspiele: 25./26. April
Rückspiele: 2./3. Mai
Finale (Ullevaal Stadion, Oslo)
22., 23. oder 24. Mai (noch offen)
