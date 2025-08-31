Champions League: Eintracht-Frauen in Playoffs gegen Real Madrid

Der Name des Gegners könnte kaum größer sein: Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen in den Playoffs zur Champions League gegen Real Madrid ran.

"Das ist Champions League": Niko Arnautis trifft mit den Eintracht-Frauen auf Real Madrid. Quelle: Imago

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Qualifikation für die Ligaphase der Champions League ein Hammerlos erwischt. Der Vorjahresdritte der Frauen-Bundesliga trifft in der Playoff-Runde auf den spanischen Vizemeister Real Madrid mit der früheren Eintracht-Torhüterin Merle Frohms.

"Mit Real Madrid haben wir definitiv die anspruchsvollste Aufgabe gezogen, die möglich war", kommentierte Eintracht-Trainer Niko Arnautis das Los. "Wir werden alles dafür tun, um gegen eine absolute Topmannschaft zu bestehen."

Das ist Champions League, das ist Messen mit den besten Mannschaften Europas. Das ist das, was wir wollten und wofür wir eine Saison lang hart gearbeitet haben. „ Frankfurts Trainer Niko Arnautis

Die Hessinnen genießen im Hinspiel am 11. September Heimrecht und müssen zum Rückspiel eine Woche später in Madrid antreten. "Wir freuen uns auf die zwei Duelle", so Eintracht-Trainer Arnautis.

Keine Schützenhilfe für die Eintracht-Frauen, sie müssen in die Qualifikation für die Champions League. Das 2:0 gegen RB Leipzig reicht nicht zu Platz 2, weil zeitgleich auch Wolfsburg gewinnt. 11.05.2025 | 6:42 min

Bayern und Wolfsburg direkt qualifiziert

Der Sieger des Duells ist in der neuen Ligaphase der reformierten Königsklasse dabei, der Verlierer spielt im neu geschaffenen Europa Women's Cup.

Neun Teams ziehen direkt in die Ligaphase mit 18 Mannschaften ein. Die neun übrigen Startplätze gehen an die Sieger der letzten Qualifikationsrunde. Aus Deutschland sind Meister Bayern München und Vize-Meister VfL Wolfsburg direkt qualifziert Aus der spanischen Liga ist nur der Meister direkt dabei, Real Madrid muss als Vize-Meister durch die Playoffs.

Party-Stimmung am Bayern-Campus. Die schon als Meister feststehenden Münchnerinnen gewinnen gegen die SGS Essen ihr letztes Saisonspiel mit 3:0 - und bekommen danach die Meisterschale überreicht. 11.05.2025 | 7:49 min

Das sind die Klubs, die direkt in der Ligaphase mit 18 Mannschaften qualifizert sind:



Frankreich: Olympique Lyon, Paris Saint-Germain

Deutschland: Bayern München, VfL Wolfsburg

Spanien: FC Barcelona

England: FC Chelsea, FC Arsenal (Titelverteidiger)

Portugal: Benfica Lissabon

Italien: Juventus Turin

Topduell im Supercup der Frauen: Der FC Bayern trifft auf den VfL Wolfsburg. Es kommentiert Claudia Neumann. 30.08.2025 | 151:04 min

Ligaphase

Spieltag 1: 7./8. Oktober

Spieltag 2: 15./16. Oktober

Spieltag 3: 11./12. November

Spieltag 4: 19./20. November

Spieltag 5: 9./10. Dezember

Spieltag 6: 17. Dezember

Play-offs der K.-o.-Runde

Hinspiele: 11./12. Februar

Rückspiele: 18./19. Februar

Viertelfinale

Hinspiele: 24./25. März

Rückspiele: 1./2. April

Halbfinale

Hinspiele: 25./26. April

Rückspiele: 2./3. Mai

Finale (Ullevaal Stadion, Oslo)

22., 23. oder 24. Mai (noch offen)

Sport : Wie unsere DFB-Stars mit Druck umgehen Fußball ist Kopfsache. Schauspielerin Gisa Flake spricht deshalb mit deutschen Nationalspielerinnen wie Laura Freigang und Klara Bühl über mentale Stärke.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.