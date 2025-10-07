Champions League der Frauen: Klatsche für Bayern bei Barcelona

  3. Merkliste
Champions League der Frauen:Klatsche für den FC Bayern zum Auftakt beim FC Barcelona

Erste Saison-Niederlage für die Bayern-Frauen: Zum Auftakt in der Champions League hat es eine Machtdemonstration des FC Barcelona gegeben, der klar mit 7:1 gewann.

Champions League: Münchens Stine Ballisager kann Barcelonas Ewa Pajor nicht am Torschuss hindern

Stine Ballisager (mitte-hinten) kommt zu spät: Ewa Pajor trifft zum 2:0 für Barca zum Auftakt der Champions League

Quelle: AFP

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben zum Auftakt der Champions League beim FC Barcelona eine ganz bittere Lehrstunde erlebt. Der deutsche Meister unterlag vor 4.409 Zuschauern im Estadi Johan Cruyff dem dreifachen Titelgewinner mit 1:7 (1:4).

Die frühere Wolfsburgerin Ewa Pajor (12./56. Minute), Ex-Weltfußballerin Alexia Putellas (3.), Esmee Brugts (27.), Salma Paralluelo (45.+1) und Claudia Pina (88./90.+2) erzielten die Tore für die Spanierinnen.  Ausgerechnet Nationalstürmerin Klara Bühl, an der Barcelona in der vergangenen Saison interessiert war, gelang der einzige Treffer (32.) für die Bayern.

Wir haben zu viele Fehler begangen. Man kann hier verlieren, aber das Ergebnis ist zu hoch bei der Qualität, die wir im Kader haben.

Klara Bühl, Profi-Fußballerin beim FC Bayern

Barca dominiert von Beginn an das Spiel

Das Gäste-Team des spanischen Trainers José Barcala rannte gegen die Katalaninnen mit Superstar Aitani Bonmatí über weite Strecken nur hinterher.  Einen Fehlpass Bühls nutzte Putellas mit einem Traumtor in den Winkel zum frühen 1:0.

Barcelona hatte im Mai das Königsklassen-Endspiel gegen Arsenal WFC überraschend mit 0:1 verloren. Zu Beginn der neu eingeführten Ligaphase saßen bei den Münchnerinnen Lena Oberdorf nach überstandener Erkältung sowie ihre Nationalteam-Kollegin Giulia Gwinn nur auf der Bank.

Münchnerinnen finden kein Mittel gegen Barcas Angriff

Pajor staubte dann zum 2:0 ab. Nach dem 3:0 von Brugts rief Pernille Hader ihre Mitspielerinnen zusammen, die Aufmunterung half aber nur vorübergehend. Nach dem Anschlusstreffer von Bühl und einer Großchance von Magdalena Eriksson (38.) wurde auch Paralluelo nicht entscheidend gestört.

Die Pause ließ die Münchnerinnen nur kurz verschnaufen, Barca blieb auch danach aggressiv und erspielte sich weitere Chancen. Offensive Aktionen der Bayern-Frauen blieben Mangelware.

Quelle: SID, dpa
