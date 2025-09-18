Frankfurts Hoffnung in Madrid:Die Mama, die Real stoppen will
Eintracht Frankfurt kämpft trotz 1:2-Rückstand gegen Real Madrid um die Champions League. Führungsspielerin Amanda Ilestedt, frischgebackene Mutter, soll den Unterschied machen.
Die Hürde ist hoch. Und das Handicap einer 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel spielt auch mit, wenn die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt zum Playoff-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid antreten (Donnerstag, ab 20 Uhr). Aber für genau solche Aufgaben wie im Estadio Alfredo di Stefano haben die Hessen ja eine Führungsfigur wie Amanda Ilestedt geholt.
Die 32-Jährige ist schließlich schon schwedische Meisterin (mit FC Rosengård), deutsche Meisterin (mit Bayern München) oder französische Pokalsiegerin (mit Paris St. Germain) geworden und stand bis Sommer im Kader des FC Arsenal, der in diesem Jahr im Finale gegen den Topfavoriten FC Barcelona erstmals die Königsklasse gewann. Übrigens durch ein Tor der schwedischen Starstürmerin Stina Blackstenius.
Frankfurt ist die dritte Station in Deutschland
Ilestedts Vertrag in London lief aus, so ergab sich für den Bundesliga-Dritten die Möglichkeit, eine Spielerin zu verpflichten, die über viele Jahre als eine der besten Verteidigerinnen der Welt galt. Zumal die eingespielte Innenverteidigung mit Nationalspielerin Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg) und Sara Doorsoun (Angel City FC) beim großen Umbruch den Abflug gemacht hatte.
Für ihre dritte Deutschland-Station - zuvor hatte sie von 2017 bis 2019 für Turbine Potsdam und bis 2021 für den FC Bayern gespielt - sollte Ilestedt gleich nach Amtsantritt sagen:
Trainer Niko Arnautis nannte ihre Verpflichtung als "Glücksgriff" und betonte:
Der Führungsanspruch ergibt sich aus ihrer Vita als 78-fache Nationalspielerin Schwedens, die bei Welt- und Europameisterschaften und Olympischen Spielen eine bedeutende Funktion auf dem Platz hatte. Seit einem Jahr kommt außerhalb des Platzes die Mutterrolle dazu. Im August 2024 kam Tochter Mila zur Welt, über die Ilestadet sagt: "Sie bedeutet mir alles. Sie ist das Beste, was es gibt."
Bereits im Januar 2025 feierte sie bei den Arsenal Ladies ihr Coemback, schaffte es wieder in den schwedischen EM-Kader, kam im Gruppenspiel gegen die DFB-Frauen (4:1) allerdings nicht zum Einsatz. Jetzt soll die glückliche Mama zum Leuchtturm der Adlerträgerinnen werden.
Mutterdasein immer noch die Ausnahme
Noch ist es speziell im deutschen Frauenfußball die Ausnahme, als Mutter weiterzuspielen. Skandinavien, England oder die USA seien diesbezüglich deutlich weiter, kritisierte die Ex-Nationaltorhüterin Almuth Schult wiederholt. Ilestedts Familie wohnt derzeit noch in Frankfurt im Hotel, ohne die Unterstützung ihres Mannes würde sie den Spagat nicht meistern:
Sie habe den Rückstand nach der Schwangerschaft vergleichsweise schnell aufgeholt. "Natürlich war es nach fünf Monaten nicht sofort wie früher, aber jetzt bin ich auf einem sehr guten Level."
Die neue Abwehrchefin erzielte beim Bundesliga-Auftakt gegen die SGS Essen (5:0) zwar gleich ein Tor, doch im Hinspiel gegen Real Madrid unterlief der Nummer 13 im ausverkauften Stadion am Brentanobad vor dem 0:1 ein krasser Fehlpass, beim 0:2 verlor sie die Orientierung und dann scheiterte sie in der Schlussphase mit einem Kopfball an der Latte.
Es braucht mehr Spielglück im Rückspiel
Den Optimismus habe man nicht verloren, wie Trainer Arnautis am Mittwochabend in Madrid versicherte: "Wir wollen diese Partie für uns entscheiden - am liebsten nach 90 Minuten, im Zweifel aber auch in der Verlängerung."
Nach zwei Niederlagen hintereinander - am Sonntag kassierte die Eintracht noch eine 0:3-Pleite bei der TSG Hoffenheim - steht früh in der Saison viel auf dem Spiel. Die Qualifikation für die reformierte Champions League mit 18 Teams ist das erklärte Ziel, das Sportvorstand Markus Krösche ausgegeben hat. Schließlich sollen Männer wie Frauen in diesem Jahr noch einige magische Europapokalnächte erleben.
