Frankfurt hat Essen im ersten Spiel der neuen Saison der Frauen-Bundesliga keine Chance gelassen. Die Partie war schon vor der Pause entschieden.

Konnten einen Sieg zum Saisonauftakt bejubeln: Laura Freigang (l.) und Géraldine Reuteler von Eintracht Frankfurt. Quelle: Imago

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind mit einem souveränen Sieg in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Die favorisierte Mannschaft von Trainer Niko Arnautis gewann gegen die SGS Essen mit 5:0 (3:0) und zeigte nach einem etwas holprigen Beginn eine starke Leistung.

Als offizielles Eröffnungsspiel galt das Duell am Freitagabend jedoch nicht - dieses findet am Samstag (17.45 Uhr) in der Allianz Arena zwischen Meister Bayern München und Bayer Leverkusen statt.

Eintracht Frankfurt eiskalt

Die Fans im Stadion am Brentanobad jubelten über Treffer von Nicole Anyomi (24.), Géraldine Reuteler (34.) und Amanda Ilestedt (45.). In der zweiten Hälfte legten die Schweizerin Reuteler (69.) und Remina Chiba (81.) per Elfmeter nach.

Nach offenem Beginn mit guten Ansätzen auf beiden Seiten nutzte Frankfurt zwei Ballverluste der Essenerinnen eiskalt aus. Zunächst spielte Reuteler einen starken Pass in die Spitze, dort schüttelte Anyomi ihre Gegenspielerin ab und umkurvte noch Torhüterin Kim Sindermann.

Neuzugang Ilestedt trifft per Kopf

Dann führte eine Kombination über Reuteler und Laura Freigang zum zweiten Treffer, Laura Pucks hatte den Ball im Aufbau verloren.

Die vom FC Arsenal verpflichtete Schwedin Ilestedt traf per Kopf nach einer Ecke, später war erneut Reuteler zur Stelle. Die Frankfurterinnen, die in der Vorsaison hinter München und dem VfL Wolfsburg Dritte geworden waren, nahmen anschließend etwas Tempo raus, behielten aber die Kontrolle.

