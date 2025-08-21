  3. Merkliste
Bayer Leverkusen - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Bayer 04 Leverkusen

Bayer Leverkusen ist ein Bundesliga-Verein und spielt seit 1979 ununterbrochen in der höchsten deutschen Spielklasse. 2024 holte Leverkusen zum ersten Mal die deutsche Meisterschaft, nachdem der Verein aufgrund zahlreicher zweiter Plätze auch als "Vizekusen" bekannt war. ZDFheute informiert zu Bayer Leverkusen aktuell: Nachrichten, Hintergründe und Highlights zum Verein in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen: 2024 erstmals deutsche Meisterschaft

Leverkusen's Granit Xhaka feiert seinen Treffer zum 2:0 mit seinen Teamkollegen.

Bayer Leverkusen erstmals Deutscher Meister

Schneller war nur der FC Bayern
Bayer Leverkusen erstmals Deutscher Meister

Leverkusens Trainer Erik Ten Hag