Bayer Leverkusen - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Bayer 04 Leverkusen
|
Bayer Leverkusen ist ein Bundesliga-Verein und spielt seit 1979 ununterbrochen in der höchsten deutschen Spielklasse. 2024 holte Leverkusen zum ersten Mal die deutsche Meisterschaft, nachdem der Verein aufgrund zahlreicher zweiter Plätze auch als "Vizekusen" bekannt war. ZDFheute informiert zu Bayer Leverkusen aktuell: Nachrichten, Hintergründe und Highlights zum Verein in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Bayer Leverkusen
- mit Video
DFB-Pokal in Großaspach:Heftiges Unwetter unterbricht Leverkusen-Spiel
- 1:48 min
DFB-Pokal in Großaspach:Bayer Leverkusen gefragt wie Andrea Bergvon Victoria Kunzmann
- 1:31 min
Jahr eins nach Xabi Alonso:Bayer Leverkusen vor spannender Saisonvon Nils Kaben
- mit Video
Schlüsselspieler vor Abgang:Granit Xhaka vor Abschied bei Leverkusen
- mit Video
Umbruch beim Vizemeister:Leverkusen verliert Rumpf, Herz und Hirnvon Stephan Klemm
- mit Video
Neuer Leverkusen-Trainer:1:5-Pleite gegen U20-Team bei Ten-Hag-Debüt
- mit Video
Bundesliga: Wer kommt, wer geht?:Was von der Transferperiode zu erwarten istvon Ralf Lorenzen
Rekordtransfer:Wirtz macht Leverkusen reichvon Stephan Klemm
Tauziehen um Bayer-Star beendet:Perfekt: Wirtz wechselt nach Liverpool
Nationalspieler nun in München:Tahs neue Rolle als Abwehrchef der Bayernvon Maik Rosner
- 1:36 min
Nachfolge von Xavi Alonso:Ten Hag wird neuer Trainer in Leverkusenvon Johanna Rüdiger
- mit Video
Nachfolger von Xabi Alonso:Ten Hag wird Trainer in Leverkusen
- mit Video
Dreijahresvertrag in Madrid:Alonsos Wechsel zu Real Madrid perfekt
- Interview
Leverkusen-Fan Frank Müller:Auf dem Rad quer durch die Bundesliga
- mit Video
Überraschungsteam im Europapokal:Mainz außer Rand und Bandvon Frank Hellmann
Bayer Leverkusen: 2024 erstmals deutsche Meisterschaft
Leverkusens Trainer Erik Ten Hag
- 1:31 min
- mit Video
Van Nistelrooy übernimmt vorerst:ManUnited entlässt Trainer Erik ten Hag