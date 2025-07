Borussia Mönchengladbach - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Borussia Mönchengladbach |

Der Fußballverein Borussia Mönchengladbach wurde im Jahr 1900 gegründet. Seine erfolgreichste Zeit erlebte die "Fohlenelf" in den 70er Jahren, als der Klub als großer Gegenspieler des FC Bayern München fünf Mal die Deutsche Meisterschaft und zweimal den UEFA-Cup gewann. Die Borussia spielt in der Bundesliga. ZDFheute informiert zur Borussia Mönchengladbach: aktuelle Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.