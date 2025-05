Bayern gegen Gladbach: FCB-Sieg bei Müllers letztem Heimspiel

Thomas Müller reckt die Meisterschale in die Höhe. Quelle: AFP

Harry Kane (31. Minute) und Michael Olise (90.) sorgten vor 75.000 Zuschauern für den Sieg beim großen "Servus" von Müller in seinem 750. Pflichtspiel für die Münchner. In seinem letzten Heimspiel stand der 35-Jährige in der Startelf. Bei seiner Auswechslung in der 84. Minute warf er Kusshände ins Publikum.

"Radio Müller" sagt Servus

Nach der Partie wurden den Bayern die Meisterschale überreicht. Nach einem Meistertänzchen kletterte Müller mit der Schale auf das Podest in der Südkurve und sang mit den Fans. Dann hob er zur Abschiedsrede an. "Ich habe es geliebt, der moderne Gladiator zu sein", rief die im Sommer scheidende Klub-Ikone den Anhängern in der Allianz Arena." Er bedankte sich "bei den Menschen, die Radio Müller über all die Jahre ertragen haben - ich bin auch anstrengend".

Ich liebe euch alle! Macht's es gut, Servus! „ Thomas Müller

Emotionen beim "alten Hasen" Müller

Vor der Partie am vorletzten Liga-Spieltag war die Bayern-Legende offiziell verabschiedet worden. Der 35-Jährige erhielt bei den Bayern keinen Vertrag mehr für die kommende Saison.

Das letzte Heimspiel "im Wohnzimmer", wie er vorher gesagt hatte, weckte "selbst in einem alten Hasen wie mir die Emotionen", so Müller vor dem Anpfiff.

Choreo der Bayern-Fans für Thomas Müller. Quelle: IMAGO

Neuer mit starkem Comeback

Im Tor der Münchner gab Manuel Neuer nach mehr als zwei Monaten Verletzungspause sein Comeback und musste mehrfach in höchster Not retten. Der Kapitän, der nach seinem Muskelfaserriss zurückkehrte, rettete nach einer Flanke von Lainer (8.). Und er bewahrte den ebenfalls im Sommer den Verein verlassenden Eric Dier vor einem Eigentor (23.). In der Schlussphase rettete Neuer dann auch noch gegen Tomas Cvancara (79.).

Kane brachte die Bayern dann auf Siegkurs. Kurz vor der Pause hätte Müller fast seine Spezialität gezeigt. Viel fehlte nach dem Zuspiel des Vorlagen-Rekordhalters nicht - und Kane hätte auf 2:0 erhöht. Das besorgte kurz vor Schluss dann Olise. Groß gefeiert wurde dann mit dem Schlusspfiff - inklusive Übergabe der Meisterschale.

Rätsel um den Kakadu: Der Stargast auf der Meisterfeier Quelle: IMAGO Trainer Vincent Kompany holte einen überraschenden Stargast aufs Podest. Wo kurz zuvor die Meisterschale gestanden hatte, stand plötzlich eine Kakadu-Statuette. Aber warum nur? Los ging das Rätselraten um den Kakadu. TV-Experte Lothar Matthäus klärte auf: Als die Bayern ihren 34. Titel vergangenen Sonntag vor dem Fernseher feierten, "war der Kakadu im Käfer-Restaurant dabei. Er hat allen so gut gefallen, dass er zum Maskottchen wurde. Sie haben ihn mitgenommen." Wer sich das Teil eingesteckt hatte, blieb zunächst allerdings offen. "Wir bringen ihn zurück", versprach Kompany.

