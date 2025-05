Kleindienst hatte in der abgelaufenen Saison 16 Bundesliga-Tore für die Borussia erzielt und auch in der Nationalmannschaft überzeugt. Der Stürmer wird dem DFB-Team nun beim Final Four der Nations League fehlen. Dieses beginnt für die DFB-Auswahl am 4. Juni in München mit dem Halbfinale gegen Portugal (ZDF live). Das zweite Halbfinale bestreiten Spanien und Frankreich. Am 5. Juni findet das Endspiel erneut in der Allianz Arena statt.