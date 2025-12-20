Werkself überwintert auf Platz drei:Bayer Leverkusen dreht Topspiel bei RB Leipzig
Bayer Leverkusen hat das Topspiel bei RB Leipzig gewonnen und überwintert in der Bundesliga auf Platz drei. Leipzig ist nach der zweiten Niederlage in Folge nur noch Vierter.
Ex-Meister Bayer Leverkusen ist in seinem letzten Spiel des Jahres auf den dritten Platz der Fußball-Bundesliga vorgerückt. Die Werkself siegte im Topspiel bei RB Leipzig 3:1 (2:1) und überholte damit auch die nun viertplatzierten Sachsen.
Martin Terrier (40.) und Patrik Schick (44.) mit einem Doppelschlag kurz vor der Halbzeit drehten für Bayer die Partie, Montrell Culbreath (90.+7) traf zudem kurz vor dem Abpfiff. Leipzig war vor den Augen von Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp durch Xaver Schlager in Führung gegangen (35.).
Spektakuläre Anfangsphase in Leipzig
Beide Mannschaften waren von Beginn an auf Betriebstemperatur. Leipzigs Keeper Peter Gulacsi verhinderte gegen Ex-Kollege Schick (5.), der plötzlich frei durch war, den frühen Rückstand. Dann prüfte Conrad Harder (6.) auf der Gegenseite mit einem Distanzschuss aus 18 Metern Bayer-Keeper Mark Flekken.
Nach einem Traumpass von Romulo grätschte Christoph Baumgartner (10.) in den Ball, doch er traf das Tor nicht. Gomis (18.) hatte bei einer 3:2-Überzahlsituation aus zwölf Metern halblinks die größte Chance zur Führung, sein Ball wurde jedoch noch abgeblockt. Es war der erwartet offensive Schlagabtausch beider Teams, die in den vergangenen vier Duellen 19 Treffer erzielten.
Leverkusen dreht Leipzigs Führung schnell
Nach einem Freistoß von David Raum nahm Willi Orban (32.) den Ball direkt am langen Pfosten volley, doch Flecken war erneut zur Stelle. Dann war der Bayer-Torhüter machtlos. Schlager schlenzte einen Ball aus 16 Metern verdeckt an zwei Abwehrspielern vorbei ins linke Eck zur Führung. Die Reaktion der Gäste folgte aber prompt: Terrier köpfte aus vollem Lauf nach einer Arthur-Flanke ins lange Eck. Dann drehte der ehemalige RB-Profi Schick (44.) das Spiel. Erst tanzte er den jungen Kosta Nedeljkovic aus und zirkelte den Ball dann direkt in den Winkel.
Nach dem Wechsel hatte Harder (53.) frei vor Flekken den Ausgleich auf dem Fuß, doch der Gästetorhüter reagierte erneut glänzend. RB investierte viel, drückte Bayer tief in die eigene Hälfte, doch im Abschluss waren die Sachsen zu überhastet. Es fehlten oft nur Zentimeter, so wie nach einer Raum-Flanke, als Harder (62.) nur das Außennetz am langen Pfosten traf.
Culbreath besorgt die Entscheidung
Leverkusen glänzte trotz der Ausfälle mit einer guten Spielanlage und gut vorgetragenen Angriffen. Der eingewechselte Kofane verpasste die Vorentscheidung (90.+3), dafür sorgte dann aber Culbreath mit einem Konter. In der Entstehung des Tores hatte Leipzig einen Handelfmeter gefordert - ohne Erfolg.
Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.
Nach dem Münchner Remis gegen Mainz:Die Makel und Meilensteine des FC Bayern
Mehr Fußball
Bundesliga - 15. Spieltag:Dortmund hält Mönchengladbach in Schach
Vor allem Leverkusen betroffen:Afrika Cup hinterlässt Lücken bei Bundesliga-Klubsvon Benno KriegerVideo0:45
- Exklusiv
Nach ZDF-Recherchen zu Menschenhandel:Gladbach beendet Kooperation mit Wettanbietervon Lucas Eiler und Sebastian Gallemit Video43:13
Königsblau feiert Erfolge:Der Schalker Aufschwung unter Miron MuslicVideo0:50