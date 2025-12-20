  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Bundesliga: Wolfsburg verliert bei Bauers Debüt als Cheftrainer

Pejcinovic als trauriger Held:Freiburg verdirbt Bauers Debüt als Wolfsburger Cheftrainer

|

Daniel Bauer hat einen unglücklichen Einstand als Cheftrainer des VfL Wolfsburg erlebt. Trotz drei Toren von Dzenan Pejcinovic unterlag der VfL dem SC Freiburg mit 3:4 (1:1).

Wolfsburgs neuer Cheftrainer Daniel Bauer gestikuliert im Spiel gegen den SC Freiburg.

Ereignisreicher Tag für Daniel Bauer: Erst Beförderung zum Cheftrainer des VfL Wolfsburg, danach eine 3:4-Niederlage gegen den SC Freiburg.

Quelle: firo Sportphoto

Ein Dreierpack von Dzenan Pejcinovic hat nicht gereicht, um Daniel Bauer einen Punkt nach seiner Beförderung zum Cheftrainer des VfL Wolfsburg zu bescheren. Noch vor dem Anpfiff hatten die Niedersachsen Fakten geschaffen und den bisherigen Interimstrainer bis 2027 an sich gebunden. Die erhoffte sportliche Wirkung blieb jedoch aus: In einem turbulenten Spiel unterlag der VfL dem SC Freiburg 3:4 (1:1) und verpasste den dritten Sieg in Serie.

Dreierpack von Dzenan Pejcinovic zu wenig

Wolfsburg kommt somit weiterhin nicht aus dem unteren Tabellendrittel heraus, unter Bauers Regie war es die zweite Niederlage. Die Freiburger liegen nach dem Auswärtssieg im Mittelfeld der Tabelle. Philipp Treu (5.), Vincenzo Grifo (56./Foulelfmeter) und Derry Scherhant (78.) trafen für die Freiburger, hinzu kam ein Eigentor von Jenson Seelt (71.). Pejcinovic (13., 49. und 69.) machte für die Wolfsburger seine ersten drei Bundesliga-Treffer - es half nichts.

Der Cheftrainer des VfL Wolfsburg, Daniel Bauer, beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach.

Daniel Bauer ist neuer Cheftrainer des VfL Wolfsburg. Der 43-Jährige folgt auf den glücklosen Paul Simonis. Zuletzt war er bereits Interimstrainer der "Wölfe".

20.12.2025 | 0:20 min

Treu schockte die Gastgeber früh, als er einen abgefälschten Ball sehenswert verwertete. Doch nicht nur für ihn war es der erste Bundesliga-Treffer. Auch Wolfsburgs Pejcinovic, der für den zum Afrika-Cup gereisten Mohammed Amoura in die Startelf gerückt war, feierte aus spitzem Winkel sein Tor-Debüt.

Blackout von Freiburgs Keeper Atubolu

Die zweite Hälfte begann mit einem schweren Patzer von Freiburgs Torhüter Noah Atubolu. Im eigenen Strafraum spielte er Pejcinovic völlig unbedrängt den Ball in die Füße. Doch auch diese Führung hielt nicht lange. Seelt hatte im gegnerischen Strafraum nur den Ball im Blick und traf Lucas Höler am Fuß. Den fälligen Elfmeter verwandelte Grifo souverän.

Philipp Sander und Patrick Wimmer in Mönchengladbach am 13.12.25

Wölfe gegen Fohlen, ein ungleiches Duell: Der VfL Wolfsburg setzte sich dank einer starken Leistung mit 3:1 bei Borussia Mönchengladbach durch.

15.12.2025 | 7:52 min

Doch die wilde Fahrt ging weiter. Pejcinovic ließ Wolfsburg erneut jubeln, doch Pechvogel Seelt lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor. Scherhant drehte die verrückte Partie mit einem Tor aus spitzem Winkel komplett.

Dortmunds Mittelfeldspieler Jobe Bellingham sieht in der Partie gegen den SC Freiburg nach einer Notrbremse gegen Philipp Treu die rote Karte und fliegt vom Platz

Borussia Dortmund ist auswärts beim SC Freiburg nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Der BVB stand nach dem Platzverweis für Bellingham sogar am Rande einer Niederlage.

15.12.2025 | 8:30 min

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.

Quelle: SID
Über dieses Thema berichtet das aktuelle sportstudio am 20.12.2025 ab 22:30 Uhr.
Thema
Sport

Bundesliga 14. Spieltag

das aktuelle sportstudio

2. Bundesliga - Highlights

Biathlon Nation - Doku-Serie

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40

Alle Bolzplatz-Folgen

Champions League - Highlights