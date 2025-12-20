Nach zuletzt deutlich verbesserten Leistungen hat der VfL Wolfsburg den bisherigen Interimscoach Daniel Bauer zum Cheftrainer befördert.

Daniel Bauer ist neuer Cheftrainer des VfL Wolfsburg. Der 43-Jährige folgt auf den glücklosen Paul Simonis. Zuletzt war er bereits Interimstrainer der "Wölfe". 20.12.2025 | 0:20 min

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Interimstrainer Daniel Bauer (43) zum Chefcoach befördert. Der bisherige U19-Trainer erhält einen Vertrag bis Juni 2027.

"Daniel hat die Mannschaft erneut in einer schwierigen Phase übernommen und sie nicht nur stabilisiert, sondern Woche für Woche weiterentwickelt. Er hat es geschafft, eine starke Einheit zu formen und neues Leben in das Team zu bringen", sagte Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen.

Schwegler: "Leistungen sprechen für sich"

Sportdirektor Pirmin Schwegler ergänzte: "Die Leistungen auf dem Platz - und auch die Ergebnisse - sprechen für sich. Wir sind überzeugt, dass Daniel der richtige Mann ist, um den bestmöglichen sportlichen Erfolg in dieser Saison und auch darüber hinaus zu erreichen."

Wölfe gegen Fohlen, ein ungleiches Duell: Der VfL Wolfsburg setzte sich dank einer starken Leistung mit 3:1 bei Borussia Mönchengladbach durch. 15.12.2025 | 7:52 min

Schwegler arbeitet erst seit der Vorwoche bei den Wolfsburgern, der frühere Frankfurter Funktionär trat die Nachfolge des entlassenen Sebastian Schindzielorz an.

Bauer übernahm Mitte November

Bauer, der bisherige U19-Trainer, hatte den Trainerjob beim VfL Mitte November für den entlassenen Paul Simonis übernommen und nach einer Niederlage und einem Unentschieden zuletzt zwei Siege gefeiert. "Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen des Vereins", sagte Bauer.

"Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen enorm gut gearbeitet und gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Trainerteam und den Spielern weiter an unserer Entwicklung zu arbeiten und alles für den VfL herauszuholen." Bauer wird im Januar 2026 parallel zu seiner Tätigkeit als Cheftrainer die Pro-Lizenz erwerben.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.