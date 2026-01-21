  3. Merkliste
Champions League: BVB unterliegt in Unterzahl Tottenham Hotspur

Champions League:Frühe Rote Karte: BVB unterliegt Tottenham

von Martin Gräfe

|
Daniel Svensson

Eine frühe Rote Karte und ein mäßiger Auftritt: Der BVB verliert nach der Niederlage in London gegen Tottenham die direkte Qualifikation für das Achtelfinale aus den Augen.

Im strömenden Regen von London hat Borussia Dortmund bei Tottenham Hotspur eine 0:2‑Niederlage kassiert. Die Spurs schlugen früh zu und trafen in der ersten Hälfte doppelt. Der BVB blieb ohne eigenen Treffer und verpasste wichtige Punkte im Kampf um den direkten Achtelfinaleinzug.

Tottenham Hotspur bestimmte die erste Hälfte. Cristian Romero erzielte das 1:0 (14.), Dominic Solanke erhöhte mit einem kuriosen Treffer in der 37. Minute auf 2:0. Nach der Roten Karte gegen Daniel Svensson (24.) musste Borussia Dortmund lange in Unterzahl spielen. Im zweiten Durchgang stabilisierte sich der BVB, blieb offensiv aber ungefährlich. 

Die Aufstellungen: 

Tottenham Hotspur: Vicario – Porro, Romero, Danso, Udogie – Odobert, Gray, Simons, Bergvall (62. Byfield), Spence – Solanke (70. Kolo Muani)
Trainer: Thomas Frank

Borussia Dortmund: Kobel – Anton, Schlotterbeck, Bensebaini – Couto (76. Beier), Bellingham, Nmecha (64. Chukwuemeka), Svensson – Adeyemi (64. Silva), Guirassy (46. Can), Brandt (46. Ryerson)
Trainer: Niko Kovac

 Schiedsrichter: Glenn Nyberg (Schweden)

