Champions League: BVB unterliegt in Unterzahl Tottenham Hotspur

Im strömenden Regen von London hat Borussia Dortmund bei Tottenham Hotspur eine 0:2‑Niederlage kassiert. Die Spurs schlugen früh zu und trafen in der ersten Hälfte doppelt. Der BVB blieb ohne eigenen Treffer und verpasste wichtige Punkte im Kampf um den direkten Achtelfinaleinzug.

Tottenham Hotspur bestimmte die erste Hälfte. Cristian Romero erzielte das 1:0 (14.), Dominic Solanke erhöhte mit einem kuriosen Treffer in der 37. Minute auf 2:0. Nach der Roten Karte gegen Daniel Svensson (24.) musste Borussia Dortmund lange in Unterzahl spielen. Im zweiten Durchgang stabilisierte sich der BVB, blieb offensiv aber ungefährlich.