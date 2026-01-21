Champions League: Qarabag Agdam besiegelt Frankfurts Aus

Das war's für die Eintracht. Nach der Niederlage bei Qarabag Agdam haben die von Intermistrainer Dennis Schmitt geführten Frankfurter keine Chance mehr aufs Weiterkommen.

Eintracht Frankfurt ist nach einer Last-Minute-Niederlage in der Champions League ausgeschieden. Das Team von Interimstrainer Dennis Schmitt verlor am siebten Spieltag am Abend mit 2:3 (1:1) bei FK Qarabag Agdam aus Aserbaidschan. Vor dem letzten Spieltag hat die Eintracht keine Chance mehr, einen Platz unter den ersten 24 der Tabelle zu erreichen.

Erste Partie nach Toppmöller-Entlassung

Can Uzun (10. Minute) und Fares Chaibi per Foulelfmeter (78.) trafen für die Eintracht, die erstmals seit der Trennung von Dino Toppmöller wieder auflief. Camilo Duran, der bereits in der vierten Minute zur Führung von Qarabag getroffen hatte, glich für die Gastgeber mit seinem zweiten Treffer aus (80.). Den Siegtreffer in der Nachspielzeit erzielte Bahlul Mustafazada (90.+4).

Am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) treffen die Hessen vor eigenem Publikum auf Tottenham Hotspur.

Die Aufstellungen:

Qarabag Agdam: Kochalski – Silva, Mustafazada, Medina Rentería, Cafarquliyev – Andrade (84. Kashchuk), Bicalho, Caballero (84. Addai), Jankovic, Zoubir – Durán (90+1. Qurbanly)

Trainer: Gruban Gurbanov

Eintracht Frankfurt: Kaua Santos - Collins (85. Staff), Koch, Theate - Kristensen, Skhiri, Larsson (85. Höjlund), Brown - Doan (71. Chaibi), Uzun (71. Götze), Knauff (79. Bahoya)

Trainer: Dennis Schmitt