Handball-EM - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Spielorte, Teilnehmer und Modus:Alles Wichtige zur Handball-EM 2026
von Bastian Grieble
mit Video0:54
Handball-EM
Die Handball-EM findet für Männer und Frauen jeweils alle zwei Jahre statt. Die 24 besten europäischen Teams spielen um den Titel. Das Männer-Turnier 2026 wird vom 15. Januar bis 1. Februar in Dänemark, Schweden und Norwegen ausgetragen. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur Handball-EM im Überblick.
Aktuelle Nachrichten zur Handball-EM
