Handball-EM - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Alfred Gislason (Deutschland, Trainer) und Juri Knorr.
FAQ

Spielorte, Teilnehmer und Modus:Alles Wichtige zur Handball-EM 2026

von Bastian Grieble
mit Video0:54

Handball-EM

Die Handball-EM findet für Männer und Frauen jeweils alle zwei Jahre statt. Die 24 besten europäischen Teams spielen um den Titel. Das Männer-Turnier 2026 wird vom 15. Januar bis 1. Februar in Dänemark, Schweden und Norwegen ausgetragen. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur Handball-EM im Überblick.

Aktuelle Nachrichten zur Handball-EM

  1. Alfred Gislason

    DHB-Kader für Handball-EM:Alfred Gislason rührt hinten Beton an

    von Erik Eggers
    mit Video0:54
  2. Handballtrainer Alfred Gislason

    Kader für die Handball-EM:DHB-Team mit vier Neuen, aber ohne Härtefall

    von Kathrin Bräuer
    Video0:54
  3. Handball-Bundestrainer Alfred Gislason

    DHB-Kader für Handball-EM:Gislason: "Wollen das Halbfinale erreichen"

    Video3:22
  5. Der Spielball der Handball-WM der Männer 2025

    Ergebnisse und Statistiken:Handball-EM im Ticker

  6. Gisli Kristjansson (10, Island), Marko Grgic (71, Deutschland) und Elvar Örn Jonsson (9, Island)

    Erster EM-Test rundum gelungen:Deutsche Handballer spazieren zu Sieg über Island

  7. Handball, Olympia, Halbfinale, Deutschland - Spanien: Javier Rodriguez Moreno (Spanien) wirft aufs Tor. Torhüter Andreas Wolff versucht zu parieren.

    Auslosung des Turniers 2026:Handball-EM: DHB-Team in Vorrunde gegen Spanien

    mit Video7:05
  8. Handball-Bundesliga, Füchse Berlin - SG Flensburg-Handewitt: Der Berliner Matthes Langhoff beim Torwurf.

    EM-Qualifikation:Gislason gibt Handball-Talenten eine Chance

    von Erik Eggers
    mit Video3:01
  9. Die deutsche Handball-Mannschaft jubelt.
    FAQ

    Spielplan, deutsche Gegnerinnen:Was Sie über die Handball-EM wissen müssen

    von Kyra Fehr
  10. Handball-Europameisterschaft 2024, Spiel um Platz 3: Die Schweden Jim Gottfridsson, Jonathan Carlsbograd und Max Darj versuchen, Julian Köster und Johannes Golla zu stoppen.

    Deutsche Frauen und Männer live:Handball-EM bis 2030 bei ARD und ZDF

  11. Handball-Fans

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Handball-EM: Deutschland im Halbfinale

    von O. Bozdech / L. Ruthemann
    Video1:04
  12. Handballfans

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Deutschland im Handballfieber

    von Svetlana Ulman
    Video2:35
  13. Auf dem Bild ist das deutsche Handballteam auf dem Spielfeld zu sehen.

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Deutsche Handballer vor Halbfinale

    von Andreas Heck
    Video1:01
  14. Deutschlands Julian Koester in Aktion.

    Handball-EM: :Deutschland feiert Sieg über Ungarn

    von H. Klasen / L. Ruthemann
    Video2:00
  15. Handballer trainieren im Rekord-Stadion

    Vor EM-Auftakt gegen die Schweiz:DHB-Team: Rekordstadion gewöhnungsbedürftig

    von Amelie Stiefvatter
    Video1:35

