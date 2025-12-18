Handball-Bundesliga - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

  3. Merkliste
Die Handball-Bundesliga ist seit 1966 die oberste Spielklasse für Handball in Deutschland. Der Rekordmeister ist mit insgesamt 23 gewonnenen Titeln der THW Kiel. Meister der Saison 2023/24 ist der SC Magdeburg, der den Titel schon drei Mal holte. ZDFheute berichtet über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur HBL.

Aktuelle Nachrichten zur Handball-Bundesliga

  1. Das Logo der Liqui Moly Handball-Bundesliga auf dem Boden einer Sporthalle.

    Nachrichten | Thema:Handball-Bundesliga

  2. Justus Fischer (Hannover, M) wirft ein Tor gegen Matthes Langhoff (Füchse Berlin), Lukas Herburger (Füchse Berlin) und Max Darj (Füchse Berlin).

    Berlin auf Titelkurs:Füchse halten Verfolger Hannover auf Distanz

    von Eike Schulz
    Video0:39
  3. Drux: "Wir müssen gewinnen"

    Handball:Drux: "Wir müssen gewinnen"

    Video3:23