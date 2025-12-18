Handball-Bundesliga - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Handball-Bundesliga
|
Die Handball-Bundesliga ist seit 1966 die oberste Spielklasse für Handball in Deutschland. Der Rekordmeister ist mit insgesamt 23 gewonnenen Titeln der THW Kiel. Meister der Saison 2023/24 ist der SC Magdeburg, der den Titel schon drei Mal holte. ZDFheute berichtet über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur HBL.
Aktuelle Nachrichten zur Handball-Bundesliga
Nachrichten | Thema:Handball-Bundesliga
Berlin auf Titelkurs:Füchse halten Verfolger Hannover auf Distanzvon Eike SchulzVideo0:39
Handball:Drux: "Wir müssen gewinnen"Video3:23