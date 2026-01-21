  3. Merkliste
Champions League: Kane schießt die Bayern ins Achtelfinale

von Adrian von der Groeben

|
Harry Kane am 21.01.26

In der ersten Hälfte tut sich der FC Bayern schwer gegen Union Saint-Gilloise. Nach der Pause machen die Münchner trotz Unterzahl den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale perfekt.

Der FC Bayern ist vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Die Münchner gewannen am vorletzten Spieltag der Ligaphase mit 2:0 (0:0) gegen den belgischen Meister Union Saint-Gilloise und können nach sechs Siegen aus sieben Partien am letzten Spieltag nicht mehr aus den Top acht verdrängt werden.

Harry Kane (52., 55./Foulelfmeter) führte die Bayern, die nach einer Gelb-Roten Karte für Min-Jae Kim (63.) in Unterzahl agierten, am Mittwoch per Doppelschlag zum Sieg. Einen zweiten Elfmeter wegen eines Handspiels vergab der Engländer (81.).

Die Aufstellungen: 

FC Bayern München: Neuer – Guerreiro (67. Davies), Tah, Kim, Bischof – Kimmich (90.+2 Goretzka), Pavlovic – Olise (90.+2 Gnabry), Karl (67. H. Ito), Luis Díaz – Kane
Trainer: Vincent Kompany

Union Saint-Gilloise: Scherpen – Khalaili, Mac Allister, Burgess, Sykes, Smith (67. Leysen) – Zorgane (82. Schoofs), Van De Perre – Florucz (67. Patris), David (82. Keita), Ait El Hadj (67. Fuseini)
Trainer: David Hubert

Schiedsrichter: Rade Obrenovic

