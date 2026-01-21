Champions League: Kane schießt die Bayern ins Achtelfinale

Der FC Bayern ist vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Die Münchner gewannen am vorletzten Spieltag der Ligaphase mit 2:0 (0:0) gegen den belgischen Meister Union Saint-Gilloise und können nach sechs Siegen aus sieben Partien am letzten Spieltag nicht mehr aus den Top acht verdrängt werden.