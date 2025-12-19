Fußball-Bundesliga: Dortmund hält Mönchengladbach in Schach

Borussia Dortmund hat sich mit einem Sieg in die kurze Winterpause verabschiedet. Im Borussen-Duell gegen Mönchengladbach setzte sich der BVB mit 2:0 durch.

Glanzlos hat Borussia Dortmund das brisante Westduell gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen und steht zumindest vorerst auf dem zweiten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac bezwang die Elf vom Niederrhein am 116. Dortmunder Vereinsgründungstag auch ohne große spielerische Höhepunkte mit 2:0 (1:0).

Der Sieg dürfte die zuvor durchaus angespannte Lage beim BVB pünktlich zum Weihnachtsfest zwar beruhigen. Kritiker am Spielstil des Teams werden aber wohl nicht verstummen.

Brandt und Beier treffen für BVB

Vor 81.365 Zuschauern im heimischen Fußball-Tempel erzielte Julian Brandt in der 10. Minute das 1:0 für den Revierclub. Maximilian Beier (90.+7) traf in der Nachspielzeit zum Endstand. Gladbach präsentierte sich im Angriff dagegen harmlos. Das Team von Coach Eugen Polanski überwintert mit 16 Punkten im Tabellenmittelfeld. Für Dortmund sind 32 Zähler nach 15 Spielen die beste Ausbeute seit sieben Jahren.

Nachdem Brandt nach einer Flanke von Niklas Süle für das frühe 1:0 gesorgt hatte, schaltete Dortmund mehrere Gänge zurück und spielte sich nur noch eine Topchance heraus: Karim Adeyemi (29.) scheiterte aber freistehend an Moritz Nicolas. Gladbach kam nun etwas besser ins Spiel und setzte die improvisierte Dreierkette der Dortmunder mit Süle, Schlotterbeck und Emre Can mehr unter Druck.

Spiel auf mäßigem Niveau

Das Spiel blieb auf mäßigem Niveau, dafür ging es im zweiten Durchgang intensiv zur Sache. Can räumte den früheren Dortmunder Gio Reyna ab (53.) und sah dafür ebenso Gelb wie wenig später Schlotterbeck (59.), der wiederum Reitz Schauspielerei unterstellte. Als der für Adeyemi eingewechselte Maximilian Beier nach einem Zweikampf mit Nico Elvedi im Strafraum zu Boden ging, forderten die Dortmunder Fans Elfmeter. Schiedsrichter Felix Jablonski ließ weiterspielen (72.).

So blieb das Spiel trotz Dortmunder Überlegenheit offen. Gladbach versuchte nun, etwas den Druck zu erhöhen, dadurch boten sich dem BVB Räume für Konter. Beier ließ frei vor Nicolas das 2:0 liegen (89.) - und machte es wenig später besser.

