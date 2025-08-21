Niko Kovac - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

mit Video
Niko Kovac
Niko Kovac ist ein kroatischer Fußballtrainer und ehemaliger Spieler. Aktuell ist er Trainer von Borussia Dortmund. In seiner Trainerlaufbahn war er unter anderem beim VfL Wolfsburg, AS Monaco, Bayern München und Eintracht Frankfurt tätig. ZDFheute informiert zu Niko Kovac aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr zum BVB-Trainer.
Niko Kovac wurde 1971 in West-Berlin geboren. Seine Spielerkarriere begann er bei Hertha BSC. Später spielte er für Bayer Leverkusen, den Hamburger SV und bei Bayern München. 2009 endete seine Spielerkarriere in Salzburg, im Anschluss begann er dort seine Karriere als Fußballtrainer und wechselte 2016 zu Eintracht Frankfurt in die Bundesliga.