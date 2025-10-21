Champions League: Dortmund gewinnt beim FC Kopenhagen

Borussia Dortmund bleibt in der Champions League ungeschlagen. Beim FC Kopenhagen gewannen die Schwarz-Gelben auch dank eines Doppelpacks von Nmecha mit 4:2 (1:1).

Mann des Abends: Doppelpacker Felix Nmecha mit Jobe Bellingham. Quelle: imago

Borussia Dortmund hat am dritten Spieltag der Champions-League-Ligaphase einen Sieg eingefahren. Beim FC Kopenhagen gewann das Team von Niko Kovac mit 4:2 (1:1).

Den Treffer zum 0:1 schoss Felix Nmecha in der 20. Minute aus 16 Metern unhaltbar unter die Latte. Der Ausgleich fiel durch ein Eigentor (34.): Schlussmann Gregor Kobel wehrte einen Schuss von Ex-Dortmunder Youssoufa Moukoko ab, Ramy Bensebaini stocherte den Abpraller zur Seite weg und traf Mitspieler Waldemar Anton, von dessen Fuß das Leder ins Netz trudelte.

Diesmal lässt sich Borussia Dortmund nicht die Butter vom Brot nehmen und macht aus der Überlegenheit einen Sieg. Beim 4:1 gegen Athletic Bilbao gerät der BVB dennoch ins Wanken. 01.10.2025 | 2:58 min

Zwischenzeitlicher Ausgleich durch Eigentor

Die erneute Führung erfolgte dann durch einen Elfmeter für Dortmund (61.): Bei einem Gerangel vor dem Fünfmeterraum zwischen Guirassy und Gegenspieler Lukas Lerager zerrt Lerager so stark, dass er Guirassy beinahe das Trikot auszog. Bensebaini übernahm die Verantwortung und traf vom Punkt souverän.

Wir hatten am Anfang sehr gute Phasen, dann ist es ein bisschen langsam geworden, das war nicht so gut, wir sind besser in die zweite Halbzeit rausgegangen. „ Felix Nmecha bei "DAZN"

In der 69. Minute wurde es nochmal laut im Stadion. Moukoko ging im Strafraum nach einer Grätsche von Bensebaini zu Fall. Ein Kontakt fand klar statt, den Ball spielte Bensebaini dagegen nicht. Der Schiedsrichter entschied auf Weiterspielen, eine VAR-Kontrolle blieb aus - Glück für den BVB.

Der überragende Nmecha machte mit seinem zweiten Treffer (76.) eigentlich alles klar, Fábio Silva erhöhte aber noch zum 1:4 (87). In der 90 Minute gelang Kopenhagen der Anschlusstreffer durch Viktor Dadason.

Gute Ausbeute bisher für Borussia Dortmund

In der Königsklasse kann sich die bisherige Ausbeute der Schwarz-Gelben sehen lassen. Zum Auftakt verpasste man beim wilden 4:4-Schlagabtausch gegen Juventus den Sieg noch in letzter Sekunde. Dafür folgte im Heimspiel ein klarer 4:1-Erfolg gegen Bilbao. Nun gelang gegen Kopenhagen der deutliche 4:2-Sieg. In zwei Wochen muss der BVB dann bei Manchester City antreten.

Eine zweite Halbzeit, an die man sich noch lange erinnert: Acht Tore, eine 4:2-Führung des BVB und zwei Tore von Juventus Turin in der Nachspielzeit zum 4:4-Endstand. 17.09.2025 | 2:59 min

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

Sport : Champions League - 2025/26 Die wichtigsten Spiele im Video.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.