Champions League bekommt ab 2027 ein Eröffnungsspiel

Neuerung ab 2027:Champions League bekommt Eröffnungsspiel
Neuerung in der Fußball Champions League der Männer: Ab 2027 wird es ein Eröffnungsspiel geben. Dieses soll der Titelverteidiger vor heimischem Publikum bestreiten.
Ab 2027 startet die Champions League mit einem Eröffnungsspiel des Titelverteidigers in die neue Saison. Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) mitteilte, wird in Zukunft der Titelverteidiger das erste Spiel der neuen Königsklassen-Saison bestreiten - und zwar vor heimischem Publikum. Die Partie soll zudem als einzige schon am Dienstag stattfinden, um den Fokus auf den Sieger der Vorsaison zu legen.
Alle anderen Teilnehmer starten erst am Mittwoch und Donnerstag in die neue Spielzeit, um "allen Vereinen maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten", hieß es in der Mitteilung der UEFA.
Nur noch ein Spiel am Auftakt-Dienstag
Wäre die Regelung zu Beginn der laufenden Saison eingeführt worden, hätte Titelverteidiger Paris Saint-Germain gegen Atalanta Bergamo im Pariser Parc des Princes den höchsten europäischen Klubwettbewerb eröffnet. Doch die Franzosen, die 4:0 gewannen, spielten erst am Mittwoch - wo wie auch am Dienstag und Donnerstag jeweils sechs Partien auf dem Programm standen.
Laut der Neuerung werden nun fünf der bisherigen sechs Dienstagspartien auf Mittwoch und Donnerstag geschoben. Ob auch für die Königsklasse der Frauen eine solche Änderung geplant ist, ist bisher nicht bekannt.
Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.
