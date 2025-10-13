Champions League bekommt ab 2027 ein Eröffnungsspiel

Neuerung in der Fußball Champions League der Männer: Ab 2027 wird es ein Eröffnungsspiel geben. Dieses soll der Titelverteidiger vor heimischem Publikum bestreiten.

Der Pokal vor dem Finale der Champions League am 31.05.25. Quelle: AFP

Ab 2027 startet die Champions League mit einem Eröffnungsspiel des Titelverteidigers in die neue Saison. Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) mitteilte, wird in Zukunft der Titelverteidiger das erste Spiel der neuen Königsklassen-Saison bestreiten - und zwar vor heimischem Publikum. Die Partie soll zudem als einzige schon am Dienstag stattfinden, um den Fokus auf den Sieger der Vorsaison zu legen.

Alle anderen Teilnehmer starten erst am Mittwoch und Donnerstag in die neue Spielzeit, um "allen Vereinen maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten", hieß es in der Mitteilung der UEFA.

Paris Saint-Germain gewann 2025 erstmals die Champions League. Quelle: firo Sportphoto

Nur noch ein Spiel am Auftakt-Dienstag

Wäre die Regelung zu Beginn der laufenden Saison eingeführt worden, hätte Titelverteidiger Paris Saint-Germain gegen Atalanta Bergamo im Pariser Parc des Princes den höchsten europäischen Klubwettbewerb eröffnet. Doch die Franzosen, die 4:0 gewannen, spielten erst am Mittwoch - wo wie auch am Dienstag und Donnerstag jeweils sechs Partien auf dem Programm standen.

Diesmal lässt sich Borussia Dortmund nicht die Butter vom Brot nehmen und macht aus der Überlegenheit einen Sieg. Beim 4:1 gegen Athletic Bilbao gerät der BVB dennoch ins Wanken. 01.10.2025 | 2:58 min

Laut der Neuerung werden nun fünf der bisherigen sechs Dienstagspartien auf Mittwoch und Donnerstag geschoben. Ob auch für die Königsklasse der Frauen eine solche Änderung geplant ist, ist bisher nicht bekannt.

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

Der FC Bayern löst seine Pflichtaufgabe beim FC Pafos souverän. Das 5:1 auf Zypern ist der neunte Sieg im neunten Pflichtspiel dieser Saison. 01.10.2025 | 2:59 min

Sport : Champions League - 2025/26 Die wichtigsten Spiele im Video.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.