Die Champions-League-Sendung am 22. Oktober 2025 live im Stream

Sport | Champions League Saison 2025/26 :FC Liverpool überrennt Eintracht Frankfurt
2:59 min
Mit unter anderem Eintracht Frankfurt - FC Liverpool, FC Bayern München - Club Brügge, Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain, FC Kopenhagen - Borussia Dortmund, Real Madrid - Juventus Turin live im Stream. Moderation: Sven Voss, Expertin: Fritzy Kromp.
Auch in der Saison 2025/26 berichtet das ZDF von der UEFA Champions League exklusiv im Free-TV. Zunächst sind die qualifizierten 36 Teams Teil einer gemeinsamen Liga.
Moderation: Sven Voss
Expertin: Fritzy Kromp
Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
Eintracht Frankfurt – FC Liverpool
FC Bayern München – Club Brügge
Bayer 04 Leverkusen – Paris Saint-Germain
FC Kopenhagen – Borussia Dortmund
Real Madrid – Juventus Turin