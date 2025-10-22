  3. Merkliste
Champions League - 2022/23
Die Champions-League-Sendung am 22. Oktober 2025 live im Stream

Champions League:Die Champions-League-Sendung am 22. Oktober 2025

ZDF-Moderator Sven Voss und Expertin Fritzy Kromp

Mit unter anderem Eintracht Frankfurt - FC Liverpool, FC Bayern München - Club Brügge, Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain, FC Kopenhagen - Borussia Dortmund, Real Madrid - Juventus Turin live im Stream. Moderation: Sven Voss, Expertin: Fritzy Kromp.

Auch in der Saison 2025/26 berichtet das ZDF von der UEFA Champions League exklusiv im Free-TV. Zunächst sind die qualifizierten 36 Teams Teil einer gemeinsamen Liga.
Moderation: Sven Voss
Expertin: Fritzy Kromp

Zusammenfassungen der Spiele:
Eintracht Frankfurt – FC Liverpool
FC Bayern München – Club Brügge
Bayer 04 Leverkusen – Paris Saint-Germain
FC Kopenhagen – Borussia Dortmund
Real Madrid – Juventus Turin

