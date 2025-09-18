Champions League: Bayer Leverkusen rettet Punkt in Kopenhagen

Wenigstens ein Remis: Beim FC Kopenhagen liegt Bayer Leverkusen zwei Mal im Rückstand, ehe ein Eigentor in der Nachspielzeit der Werkself das 2:2 beschert.

Der dänische Meister ging gleich mit der ersten Chance in Führung, die Bayer-Abwehr schlief dabei: Eine starke Hereingabe von Elias Achouri, der das Leder aus dem Vollsprint über links an den Fünfmeterraum bugsierte, drückte Larsson humorlos über die Linie (9.).

Bayer schien beeindruckt. Kapitän Robert Andrich und seine Mitspieler mühten sich redlich, Torgefahr entwickelten sie im ersten Abschnitt nicht. Mehr als einen Freistoß von Alejandro Grimaldo, der knapp übers Tor rauschte (21.), hatten die Gäste nicht zu bieten - und hatten auf der anderen Seite Glück, dass Mohamed Elyounoussi bei einem Konter nur die Querlatte traf (40.) und der frühere Dortmunder Youssoufa Moukoko völlig freistehend in Mark Flekken seinen Meister fand (43.).

Auch im zweiten Abschnitt wirkte Kopenhagen wacher, die Leverkusener Abwehr wackelte mehrfach. Vor allem der quirlige Elyounoussi sorgte immer wieder für Gefahr. Für Bayer verpassten Eliesse Ben Seghir (60.) und Patrik Schick (66.) den möglichen Ausgleich.

In der Schlussphase wurde es turbulent: Grimaldo ließ Leverkusen mit seinem nächsten Traumfreistoß jubeln (1:1 / 82.). Nach Kopenhagens Tor zum 2:1 durch Robert Silva (87.) erzwang Claudio Echeverri das Eigentor des Kopenhageners Pantelis Hatzidiakos, der vor dem einschussbereiten Schick retten wollte (90.+2).

Die Aufstellungen

Kopenhagen: Kotarski - Huescas, Pereira, Hatzidiakos, López - J. Larsson (79. Zague), Delaney (55. Madsen), Lerager, Achouri (79. Robert) - M. Elyounoussi, Moukoko (69. Claesson) - Trainer: Jacob Neestrup

Leverkusen: Flekken - Quansah, Badé (67. Echeverri), Tapsoba - Vazquez, Andrich (88. Kofane), Fernandez (51. García), Grimaldo - Ben Seghir (67. Poku), M. Tillman (51. Maza) - Schick - Trainer: Kasper Hjulmand

Schiedsrichter: Aliyar Aghayev (Aserbaidschan)