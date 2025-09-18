Champions League: Manchester City eiskalt gegen SSC Neapel

Manchester City nutzt die Rote Karte für Neapels Giovanni Di Lorenzo (21.) eiskalt aus. In Überzahl siegt der Titelträger von 2023 gegen die SSC mit 2:0.

Manchester City legte gegen Napoli einen souveränen Champions-League-Auftakt hin. Schon vor der Pause dominierten die Skyblues das Geschehen, vergaben jedoch zahlreiche Chancen und scheiterten mehrfach am starken Milinkovic-Savic.

Nach Wiederanpfiff belohnten sie sich endlich: Haaland traf per Kopf zum Rekordtor, Doku legte kurz darauf nach. Napoli war in Unterzahl chancenlos, City kontrollierte das Spiel bis zum Schluss und feierte einen verdienten 2:0-Erfolg.

Di Lorenzo früh mit Rot vom Platz

ManCity dominierte von Beginn an den Ball und drängte Napoli tief zurück. Tijjani Reijnders (9.) und Sam Beukema (17.) sorgten für die ersten Abschlüsse, doch beide Keeper parierten.

In der 19. Minute senste Giovanni Di Lorenzo als letzter Mann Erling Haaland um und sah nach VAR-Eingriff Rot. Kurz darauf musste Kevin De Bruyne taktisch ausgewechselt werden (26.).

In Überzahl belagerte City den Strafraum, scheiterte aber mehrfach: Haaland köpfte an die Latte (25.), Vanja Milinkovic-Savic hielt stark gegen Rodri (38.), Nico O’Reilly (41.) und Josko Gvardiol (42.), ehe Matteo Politano auf der Linie rettete (45.+2).

City auch nach der Pause dominant

Nach der Pause das gleiche Bild: City drückte, Napoli blieb harmlos. Phil Foden vergab zunächst (50.), bereitete dann aber das 1:0 vor – Haaland köpfte nach seiner Flanke ein und erzielte im 49. Champions-League-Spiel bereits sein 50. Tor, schneller als jeder zuvor (56.).

Kurz darauf erhöhte Jeremy Doku nach starkem Solo auf 2:0 (65.). Danach kontrollierten die Skyblues mit viel Ballbesitz das Geschehen und brachten den verdienten Auftaktsieg souverän nach Hause.

Die Aufstellungen:

Manchester City: Donnarumma - Chusanow, R. Dias, Gvardiol (80. Aké), O'Reilly - Rodri (60. N. González) - B. Silva, Reijnders (80. Lewis), Foden, Doku (69. Savinho) - Haaland (80. Bobb)

Trainer: Pep Guardiola

SSC Neapel: V. Milinkovic-Savic - Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola - Lobotka (71. Gilmour) - Politano (55. Jesus), Zambo Anguissa (71. Elmas), De Bruyne (26. Olivera), McTominay - Højlund (71. Neres)

Trainer: Antonio Conte

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)