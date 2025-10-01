Champions League: Leichtes Spiel für die Bayern auf Zypern

Der FC Bayern löst seine Pflichtaufgabe beim FC Pafos souverän. Das 5:1 auf Zypern ist der neunte Sieg im neunten Pflichtspiel dieser Saison.

Der FC Bayern hat seinen starken Saisonstart fortgesetzt und in der Champions League auch sein zweites Spiel gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany setzte sich in Zypern beim Außenseiter Pafos FC mit 5:1 (4:1) durch, für den Rekordmeister war es der neunte Sieg im neunten Pflichtspiel der Saison.

Harry Kane (16., 34.), Raphael Guerreiro (20.), Neuzugang Nicolas Jackson (31.) und Michael Olise (68.) trafen in Limassol für die Münchner, Mislav Orsic (45.) erzielte den Ehrentreffer für die Gastgeber.

Am kommenden Spieltag empfangen die Bayern, deren Ziel in der Ligaphase ein Platz unter den Top acht ist, am 22. Oktober den FC Brügge aus Belgien.

Die Aufstellungen

Pafos: Michael - Luckassen, Goldar, Luiz (59. Langa), Jaja (59. Dimata), Pileas (79. Sema) - Pepe, Sunjic, Dragomir (66. Quina), Orsic, Oliveira Silva (59. Bassouamina) - Trainer: Carcedo

München: Neuer - Laimer (83. Bischof), Upamecano (73. Tah), Kim, Guerreiro - Olise (73. Karl), Kimmich, Kane (64. Boey), Pavlović, Díaz (46. Gnabry) - Jackson - Trainer: Kompany

Schiedsrichter: Manfredas Lukjancukas (Litauen)