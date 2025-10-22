Champions League: Die Vier steht beim BVB - schon wieder

4:2 gegen FC Kopenhagen:Die Vier steht beim BVB - schon wieder
von Andreas Kürten
Drittes Spiel in der Champions League, zum dritten Mal vier Tore auf der Habenseite: Mit dem 4:2 beim FC Kopenhagen bleibt Borussia Dortmund auf Kurs.
Doppeltorschütze Felix Nmecha (20. Minute/76.), Ramy Bensebaini (61./Foulelfmeter) und Fabio Silva (87.) erzielten die Treffer für den BVB, der drei Tage nach dem 1:2 beim FC Bayern eine ordentliche Leistung zeigte.
Kopenhagen kam durch ein Eigentor von Waldemar Anton (33.) und durch Viktor Dadason (90.+1) zu zwei Treffern.
Die Aufstellungen
Kopenhagen: Kotarski - Suzuki, Hatzidiakos (75. Garananga), Pereira, Meling (63. Lopez) - Larsson (75. Dadason), Clem (81. Zague), Lerager, Achouri (81. Madsen) - Claesson, Moukoko - Trainer: Neestrup
Dortmund: Kobel - Anton, Nico Schlotterbeck, Bensebaini (85. Anselmino) - Couto (63. Ryerson), Jobe Bellingham, Nmecha (77. Sabitzer), Svensson - Brandt (63. Chukwuemeka), Beier (63. Fábio Silva) - Guirassy - Trainer: Niko Kovac
Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)
Kommentator: Andreas Kürten