Champions League: Manchester City zu stark für die Borussia

Manchester City besiegt den BVB vor allem dank einer sehr guten ersten Hälfte. Die Dortmunder halten zwar gut mit, müssen aber die Überlegenheit der Skyblues anerkennen.

Borussia Dortmund hat in der Champions League beim Wiedersehen mit Stürmerstar Erling Haaland die erste Niederlage eingesteckt. Der BVB verlor am vierten Spieltag der Ligaphase mit 1:4 (0:2) beim englischen Spitzenklub Manchester City und ist dadurch aus den besten acht der Tabelle gefallen. Phil Foden (22. und 57.), Haaland (29.) sowie Rayan Cherki (90.+1) trafen für Manchester, den Dortmunder Treffer erzielte Waldemar Anton (72.).

Tormaschine Haaland trifft

City hat damit seine letzten zwölf Heimspiele gegen deutsche Klubs gewonnen, auch weil die BVB-Abwehr um Kapitän Nico Schlotterbeck in Manchester die City-Offensive mit Tormaschine Haaland nicht stoppen konnte - der Norweger hatte vor seinem Wechsel zu City zweieinhalb Jahre für Dortmund gespielt.

Für den BVB geht es in der Champions League in knapp drei Wochen zu Hause gegen den FC Villarreal aus Spanien weiter.

Die Aufstellungen:

Manchester City: Donnarumma – Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly (86. Aït-Nouri) – N. González – Savinho (79. R. Dias), Reijnders (79. B. Silva), Foden, Doku (80. Cherki) – Haaland (86. Marmoush)

Trainer: Pep Guardiola

Borussia Dortmund: Kobel – Anton, N. Schlotterbeck, Bensebaini (66. Can) – Ryerson, F. Nmecha, Sabitzer (66. Groß), Svensson – Adeyemi (81. Silva), Beier (66. Chukwuemeka) – Guirassy (66. Jo. Bellingham)

Trainer: Niko Kovac