Champions League: PSG spielt Bayer Leverkusen übel mit

Das ließ sich Paris St.-Germain nicht zwei Mal sagen: Kurz vor der Pause hat Leverkusen einen siebenminütigen Aussetzer, den der Titelverteidiger zu drei Toren nutzt. Am Ende steht ein 2:7 für Bayer.

Willian Pacho (7. Minute), Desiré Doué (41./45.+3), Chwitscha Kwarazchelia (44.), Nuno Mendes (50.), Ousmane Dembélé (66.) und Vitinha (90.) trafen für PSG. Aleix Garcia (37.) hatte durch einen Elfmeter zwischenzeitlich den Ausgleich für die Werkself erzielt und in der zweiten Hälfte (54.) mit einem weiteren Treffer verkürzt.

Für Bayer-Kapitän Robert Andrich und PSG-Verteidiger Illya Zabaryani endete das Spiel schon vor der Halbzeit. Andrich traf Doué unglücklich am Kopf und flog nach VAR-Überprüfung mit Rot vom Platz (31.). Zabaryani sah fünf Minuten später für eine Notbremse Rot (37.).

Die Aufstellungen

Leverkusen: Flekken - Andrich, Badé, Tapsoba - Arthur, E. Fernandez (81. Mensah), Aleix Garcia, Grimaldo - Echeverri (46. Maza), Kofane (52. Belocian), Poku (63. Ben Seghir) - Trainer: Kasper Hjulmand

Paris: Chevalier - Hakimi, Sabarnyj, Pacho, N. Mendes - Zaire-Emery (76. Ndjantou), Ferreira, Mayulu (63. Lee) - Kwarazchelia (63. Dembélé), Doué (46. Hernández), Barcola (72. Mbaye) - Trainer: Luis Enrique

Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (Spanien)