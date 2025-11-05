Champions League: Newcastle fährt gegen Bilbao dritten Sieg ein

Newcastle United holt sich den dritten Sieg der Saison. Gegen Athletic Bilbao zeigen die Magpies einen abgeklärten Auftritt. Nick Woltemade bleibt ohne Treffer.

Newcastle United feierte in der Champions League den dritten Sieg in Folge und setzte sich am Mittwoch mit 2:0 (1:0) gegen das von Verletzungen geplagte Athletic Bilbao durch. Mit nun neun Punkten kletterte das Team von Trainer Eddie Howe in der Tabelle auf Rang acht.

Zahlreiche Ausfälle bei Bilbao

Die Tore erzielten Dan Burn (11.) und Joelinton (49.) jeweils per Kopf. Trotz zahlreicher Ausfälle sorgte Bilbao für Gefahr, scheiterte jedoch unter anderem durch Adama Boiro am Pfosten und verpasste eine mögliche Wende.

Athletic steht nach vier Spielen bei drei Punkten und muss um den Einzug in die K.o.-Phase bangen.

Die Aufstellungen:

Newcastle United: Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Burn (65. Hall) – Bruno Guimaraes (66. Miley), Tonali, Joelinton – Barnes (66. Elanga), Woltemade (83. Ramsey), Gordon (41. Murphy)

Trainer: Eddie Howe

Athletic Bilbao: Simón – Areso (78. Gorosabel), Dani Vivian, Paredes, Boiro – Jauregizar (69. Sánchez), Rego (80. Ruiz de Galarreta) – Berenguer, Vesga, Navarro (70. Serrano) – Gomez (78. Hierro)

Trainer: Ernesto Valverde