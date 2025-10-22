Champions League: FC Liverpool überrennt Eintracht Frankfurt

Auch mit neuem Torwart hagelt es Gegentore für Eintracht Frankfurt. Beim 1:5 gegen den FC Liverpool ist Keeper Michael Zetterer allerdings nichts vorzuwerfen.

Rasmus Kristensen brachte die SGE in Führung (26.), doch der Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké (35.), Virgil van Dijk (39.), Ibrahima Konaté (44.), Cody Gakpo (66.) und Dominik Szoboszlai (70.) drehten das Spiel.

Florian Wirtz stand in der Startelf und bereitete das 4:1 und 5:1 der Reds vor.

Die Aufstellungen

Frankfurt: Zetterer - Amenda, Koch, Theate - Kristensen (59. Collins), Götze (65. Uzun), Larsson, Brown - Doan (65. Chaibi), Bahoya (59. Burkhart- Knauff (76. Skhiri) - Trainer: Dino Toppmüller

Liverpool: Mamardaschwili - Frimpong (19. Bradley), Konate (74. Gomez), van Dijk, Robertson - Szoboszlai, Jones, Wirtz, Gakpo (74. Mac Allister) - Isak (46. Chiesa), Ekitiké (74. Salah) - Trainer: Arne Slot

Schiedsrichter: Francois Letexier (Frankfreich)