Champions League, 4. Spieltag: Highlights und Analysen streamen

Sport | Champions League Saison 2025/26 :Leidenschaft in Unterzahl: FCB siegt in Paris
2:58 min
Mit u.a. ManCity - BVB, Benfica - Bayer Leverkusen, Brügge - FC Barcelona, SSC Neapel - Eintracht Frankfurt, PSG - FC Bayern, FC Liverpool - Real Madrid live im Stream.
Auch in der Saison 2025/26 berichtet das ZDF von der UEFA Champions League exklusiv im Free-TV. Zunächst sind die qualifizierten 36 Teams Teil einer gemeinsamen Liga.
Moderation: Katrin Müller-Hohenstein
Expertin: Martina Voss-Tecklenburg
Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
Manchester City - Borussia Dortmund
Benfica Lissabon - Bayer 04 Leverkusen
Club Brügge - FC Barcelona
SSC Neapel - Eintracht Frankfurt
Paris Saint-Germain - FC Bayern München
FC Liverpool - Real Madrid