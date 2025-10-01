Champions League: Galatasaray Istanbul düpiert FC Liverpool

1:0-Heimsieg:Galatasaray Istanbul düpiert FC Liverpool
Galatasaray Istanbul vollzieht eine 360-Grad-Kehre. Dem 1:5 zum Auftakt gegen Frankfurt lässt der türkische Spitzenklub einen 1:0-Sieg gegen den FC Liverpool folgen.
Der FC Liverpool ist in der Champions League böse gestolpert. Die Reds verloren bei Galatasaray Istanbul nach einem schwachen Auftritt überraschend mit 0:1 (0:1).
Galas Rekordneuzugang Victor Osimhen erzielte per Foulelfmeter (16.) den einzigen Treffer am Bosporus, zuvor hatte der ehemalige Leipziger Dominik Szoboszlai Baris Yilmaz im Strafraum mit der Hand im Gesicht getroffen.
Trotz größerer Spielanteile wurde Liverpool nur selten gefährlich, Florian Wirtz blieb erneut blass. Kurz vor Schluss nahm Schiedsrichter Clément Turpin einen Foulelfmeter für die Engländer nach Ansicht der TV-Bilder noch zurück.