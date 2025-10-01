Champions League: Galatasaray Istanbul düpiert FC Liverpool

Galatasaray Istanbul vollzieht eine 360-Grad-Kehre. Dem 1:5 zum Auftakt gegen Frankfurt lässt der türkische Spitzenklub einen 1:0-Sieg gegen den FC Liverpool folgen.

Der FC Liverpool ist in der Champions League böse gestolpert. Die Reds verloren bei Galatasaray Istanbul nach einem schwachen Auftritt überraschend mit 0:1 (0:1).

Galas Rekordneuzugang Victor Osimhen erzielte per Foulelfmeter (16.) den einzigen Treffer am Bosporus, zuvor hatte der ehemalige Leipziger Dominik Szoboszlai Baris Yilmaz im Strafraum mit der Hand im Gesicht getroffen.