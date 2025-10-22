  3. Merkliste
Champions League Saison 2025/26
Bellingham schießt Real zu Sieg über Juve

Schwer erkämpftes 1:0:Bellingham schießt Real zu Sieg über Juve

von Holger Pfandt

|
Teun Koopmeiners von Juventus Turin im Zweikampf mit Jude Bellingham von Real Madrid.

Real Madrid hat seine Erfolgsserie in der Champions League fortgesetzt und sich mit einem weiteren Sieg für den Clásico aufgewärmt. Beim 1:0 ist Jude Bellingham der Matchwinner. Entält virtuelle Bandenwerbung.

Real dominierte über weite Strecken die Partie und bestimmte das Geschehen auf dem Platz. Trotz zahlreicher guter Chancen, insbesondere durch Kylian Mbappé und seine Offensivkollegen, ließ der spanische Rekordmeister lange Zeit die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen.

Den Treffer des Tages erzielte Jude Bellingham (57.).

Die Aufstellungen

Madrid: Courtois - Fede Valverde, Asencio (88. Gonzalo), Eder Militao, Carreras - Arda Güler (74. Camavinga), Tchouameni, Bellingham - Brahim Diaz (84. Mastantuono), Mbappé, Vinicius Junior (84. Fran Garcia) - Trainer: Xabi Alonso

Turin:  Di Gregorio - Gatti, Rugani, Kelly - Kalulu, T. Koopmeiners (74. Locatelli), Thuram (62. Francisco Conceicao), Cambiaso (88. Kostic), McKennie, Yildiz (74. Openda) - Vlahovic (74. David) - Trainer: Igor Tudor

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)

Kommentator: Holger Pfandt

