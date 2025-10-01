Champions League: Böses Erwachen der Eintracht bei Atlético

Atlético Madrid verpasst der Eintracht eine Lehrstunde. Beim 1:5 sind die Frankfurter vor allem in der Defensive nicht konkurrenzfähig. Einthält virtuelle Bandenwerbung.

Eintracht Frankfurt hat in der Champions League eine herbe Niederlage kassiert. Der Bundesligist war am zweiten Spieltag der Ligaphase ohne Chance bei Atlético Madrid und verlor 1:5 (0:3). Nach dem 5:1 zum Start gegen Galatasaray Istanbul lag die Eintracht in Madrid schon nach der ersten Halbzeit entscheidend zurück.

Giacomo Raspadori brachte Atlético bereits in der vierten Minute in Führung, Robin Le Normand (33.) und Routinier Antoine Griezmann (45.+1) erhöhten vor der Pause auf 3:0. Jonathan Burkardt (57.) verkürzte für die Frankfurter, Giuliano Simeone (70.) und Julián Alvarez (82.) per Handelfmeter sorgten danach für Atléticos weitere Tore.

Die Aufstellungen

Madrid: Oblak - Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri - Simeone (75. Molina), Gallagher, Barrios (75. González), Raspadori (55. Koke) - Griezmann (90. Martín), Alvarez (90. Baena) - Trainer: Vivas

Frankfurt: Kaua Santos - Collins (58. Amenda), Koch, Theate, Brown (71. Bahoya) - Doan (74. Götze), Chaibi, Uzun (58. Larsson), Skhiri (57. Höjlund), Knauff - Burkardt - Trainer: Toppmöller

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)