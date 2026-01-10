WM-Bewerbung der "geilen Sau" Deniz Undav

Beste Laune bei Deniz Undav. Im ZDF-Interview gibt er sich erst selbstkritisch hinsichtlich seines Durchhängers, sendet aber auch eine süffisante WM-Bewerbung an Julian Nagelsmann.

An drei von vier Toren beteiligt und eines selbst erzielt beim 4:1 gegen Bayer Leverkusen: Deniz Undav hat beim VfB Stuttgart derzeit einen Lauf. Sein kleines Tief aus der Vorsaison scheint überwunden.

Da liegt für ZDF-Reporter Alexander Ruda die Frage nahe: "Im Sommer steht die WM an. Was spricht aus Ihrer Sicht dafür, dass Julian Nagelsmann Sie mitnehmen sollte?"

Er sei "ein Top-Stürmer, nein ein guter Stürmer", antwortet Undav.

"Heute ein Top-Stürmer, würde ich sagen", entgegnet Ruda.

"Ich will das gar nicht auf gute Laune beziehen, sondern einfach auf die Qualität auf dem Platz. Die habe ich meiner Meinung nach - und versuche, sie weiterhin zu zeigen. Am Ende liegt’s beim Bundestrainer."

Ruda hakt nach: "Wobei gute Laube auch wichtig ist für eine Mannschaft."

"Ja, das ist normal. Wenn Du so lange weg bist und mit den Leuten zusammenbist, dann ist es wichtig, dass man so 'ne … (lächelt) … geile Sau hat wie mich, die Stimmung macht. So war’s bei der EM. Da hat der Julian Nagelsmann auch gesagt: 'Ein Deniz ist gut. Aber zu viele sind nicht gut.' Deswegen versuche ich, erstmal mit meiner Leistung zu brillieren."