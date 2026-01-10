Das Sportjahr 2026 ist randvoll mit sportlichen Highlights. Unter anderem stehen die Handball-EM der Männer, die Olympischen Winterspiele und die Fußball-WM der Männer an.

Von der Handball-EM über die Olympischen Winterspiele in Italien bis zur Fußball-WM. Das sind die Sport-Highlights 2026. 10.01.2026 | 2:01 min

Die Liste der Sport-Highlights im Jahr 2026 ist lang. Erster Höhepunkt ab dem 15. Januar: die Handball-EM der Männer in Dänemark, Norwegen und Schweden. Das deutsche Team bestreitet sein Auftaktmatch gegen Österreich. Anwurf ist am 15. Januar um 20:30 Uhr.

Ab dem 18. Januar spielt die Tennis-Elite in Australien den Sieger des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres aus. Auch Alexander Zverev und Eva Lys sind am Start.

Olympische Winterspiele im Februar

Am 6. Februar werden die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo eröffnet. 735 Medaillen in Gold, Silber und Bronze werden bis zum 22. Februar in 16 verschiedenen Sportarten vergeben.

Die deutschen Eishockey-Männer gehen mit neun aktuellen NHL-Stars um Leon Draisaitl ins Olympische Eishockey-Turnier. Auch die Frauen bekommen Verstärkung aus Nordamerika. 07.01.2026 | 1:05 min

Nach den von Corona geprägten Winterspielen 2022 in Peking, den Spielen 2018 im nicht allzu wintersportaffinen Pyoengchang und der von dem russischen Dopingskandal sowie der Annektierung der Krim überschatteten Ausgabe 2014 in Sotschi können diese Winterspiele einen besonderen Charme mit sich bringen.

Ein weiteres Highlight im Februar (9.) ist der Super Bowl. Das Finale der NFL findet in der Heimstätte der San Francisco 49ers im Levis Stadium in Santa Clara statt.

März: Paralympics und Leichtathletik-Hallen-WM

Einen Monat nach dem Start der Olympischen Winterspiele beginnen am 6. März die Paralympics in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Am 8. März startet die Formel 1 in die neue Saison mit dem Grand-Prix-Auftakt in Australien.

Ab 21. März finden im chinesischen Nanjing die 20. Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften statt.

Mai mit Bundesliga-Endspurt und Champions-League-Finale

Im Mai fallen die wichtigsten Entscheidungen im Vereinsfußball. Zunächst steigt am 14. Mai das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln. Am 16. Mai wird der letzte Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 ausgetragen, einen Tag später endet auch die Spielzeit in der 2. Bundesliga.

Dem Europa-League-Finale am 20. Mai in Istanbul folgt am 23. Mai das Finale im DFB-Pokal im Berliner Olympiastadion. Ebenfalls am 23. Mai findet in Oslo das Champions-League-Finale der Frauen statt, eine Woche später, am 30. Mai, das Finale der Männer in Budapest.

Am 24. Mai beginnt das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres, die French Open, das wichtigste Sandplatzturnier der Saison.

Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko prägt den Sommer

Am 11. Juni beginnt die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko mit dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika in Mexiko-Stadt. Mit 48 Teilnehmern wird es die größte WM aller Zeiten. Der Weltmeister wird im Finale am 19. Juli in New York gekrönt.

Die deutsche Mannschaft bestreitet ihr erstes WM-Spiel in Houston gegen Curacao. Anpfiff ist um 19 Uhr MESZ.

Die WM 2026 wird groß, laut und politischer als je zuvor. Während FIFA-Boss Infantino in den höchsten Tönen schwärmt, gibt es gleichzeitig jede Menge Kritik. Was kommt da auf uns zu? 11.12.2025 | 18:09 min

Weitere Höhepunkte: das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (ab 29. Juni) und die Tour de France (ab 4. Juli) statt. Zusätzlich stehen mit den Finals in Hannover vom 23. bis 26. Juli und der Schwimm-EM in Paris (ab 31. Juli) zwei weitere Events an.

Volles Programm im August

Im August finden unter anderem die Leichtathletik-EM (Birmingham, ab 11. August), die Reit-WM (Aachen, ab 11. August) und die WM in der Rhythmischen Sportgymnastik (Frankfurt, ab 12. August) statt.

Fünf deutsche Medaillen - darunter Weltmeister Leo Neugebauer, eine entgeisterte Bronzemedaillengewinnerin im Marathon, aber auch kleine Dramen: Das war die Leichtathletik-WM 2025 in Tokio. 23.09.2025 | 8:08 min

Zudem spielen die Hockey-Männer ab dem 15. August in Belgien und den Niederlanden um den WM-, die Volleyballerinnen um den EM-Titel (ab 21. August in der Türkei, Aserbaidschan, Tschechien und Schweden). Mit den US Open im Tennis findet ab 31. August das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier statt.

Heim-WM der DBB-Frauen läutet den Herbst ein

Am 4. September beginnt die Heim-WM der deutschen Basketballerinnen. Außerdem stehen im September die Volleyball-EM der Männer in Italien, Finnland, Bulgarien und Rumänien (ab 9. September) und die Straßenrad-WM der Männer in Montreal (ab 20. September) auf dem Programm.

Zudem sind im Oktober die Triathlon-WM am 10. Oktober auf Hawaii, die Bahnrad-WM ab dem 14. Oktober in Schanghai und die Turn-WM in Rotterdam ab dem 17. Oktober.

Jahresabschluss mit Eishockey-WM und Handball-EM der Frauen

Ab 6. November findet die Eishockey-WM der Frauen in Dänemark statt. Am 3. Dezember beginnt die Handball-EM der Frauen in Polen, Rumänien, der Slowakei und Tschechien.

Das letzte Rennen der Formel-1-Saison 2026 wird am 6. Dezember in Abu Dhabi ausgetragen. Am 11. Dezember beginnt in London die Darts-WM 2027.

2025 war reich an sportlichen Höhepunkten. Ob im Winter oder im Sommer, deutsche Athletinnen und Athleten krönten ihre Karriere mit Erfolgen und Medaillen. Die besten Momente. 19.12.2025 | 30:05 min

