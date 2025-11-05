Formel 1 - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Formel 1 |

Die Formel 1 ist die höchste Klasse des Motorsports, organisiert von der Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Sie besteht aus einer Serie von Grand-Prix-Rennen, die weltweit auf verschiedenen Strecken ausgetragen werden. Zu den erfolgreichsten Fahrern zählen Michael Schumacher und Lewis Hamilton. ZDFheute informiert zur Formel 1 aktuell: Nachrichten, Hintergründe und Highlights in der Übersicht.