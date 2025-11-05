  3. Merkliste
Formel 1 - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Formel 1

|
Die Formel 1 ist die höchste Klasse des Motorsports, organisiert von der Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Sie besteht aus einer Serie von Grand-Prix-Rennen, die weltweit auf verschiedenen Strecken ausgetragen werden. Zu den erfolgreichsten Fahrern zählen Michael Schumacher und Lewis Hamilton. ZDFheute informiert zur Formel 1 aktuell: Nachrichten, Hintergründe und Highlights in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zur Formel 1

  1. Nelson Piquet Jr. (Brasilien Renault) crasht mit seinem Boliden in die Mauer (2008)

    Crash, Vertuschung, Millionenklage:Massa gegen Formel 1: Der Streit um einen verlorenen Titel

    von Karin Sturm
    mit Video
  2. Felipe Massa beim Stockcar 2025.

    Formel 1 - Crashgate in Singapur:Massa erhebt Millionen-Klage für verpassten Titel von 2008

    von Karin Sturm
  3. Lando Norris (McLaren) beim Qualifying des Formel-1-Grand-Prix von Mexiko.

    Formel 1 - GP von Mexiko:Norris siegt und übernimmt die WM-Führung

  4. Training von Lando Norris (Großbritannien) und McLaren am 04.07.2024 am Freien Training 1 des Formel 1 Qatar Airways British Grand Prix auf dem Silverstone Circuit in Towcester, England.

    Formel 1 in Zahlen:Ergebnisse, Wertungen und Rennkalender

  5. Max Verstappen fährt bei dem F1 Grand Prix der USA auf dem Circuit of The Americas am 19.10.2025 in Austin, Texas, USA.

    Die größten Aufholjagden der Formel 1:Verstappen auf gutem Weg, Geschichte zu schreiben

    von Karin Sturm
    mit Video
  6. Max Verstappen wirft vor Freude seine Arme in die Luft - er gewinnt die "F1 United States Grand Prix" am 19.10.2025. in Austin, Texas.

    Kampfansage nach Sieg in Texas:Verstappen meldet sich zurück: WM-Chance "sicherlich da"

    mit Video
  7. McLarens britischer Fahrer Lando Norris fährt beim Formel-1-Nachtrennen.

    Russell gewinnt in Singapur:Formel 1: McLaren holt Konstrukteurs-Titel

    mit Video
  8. Der niederländische Red-Bull-Fahrer Max Verstappen steuert sein Auto während des zweiten Trainings zum Formel-1-Grand-Prix von Singapur auf dem Marina Bay Street Circuit in Singapur am 03.10.2025.

    Formel-1-Titeljagd beim GP von Singapur:Verstappen: "Es klappt oder es klappt nicht"

    von Karin Sturm
  9. Formel 1 Fahrer Lewis Hamilton mit seinem Hund Roscoe nach dem zweiten Freien Training der Formel 1.

    "Besten Freund verloren":Lewis Hamilton trauert um seinen Hund Roscoe

    mit Video
  10. Ein NLS-Rennen auf dem Nürburgring. Bunte Autos fahren um die Wette

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:100 Jahre Nürburgring

    von Kai Remen
    1:39 min
  11. Formel 1, Italien, Monza: Max Verstappen

    Nach Horner-Rausschmiss:Warum Verstappen und Red Bull zurück sind

    von Karin Sturm
    mit Video
  12. Zandvoort, Niederlande: Vorbereitungen für den Formel-1-Grand-Prix der Niederlande 2025 auf dem CM.com Circuit Zandvoort, gelegen in den Dünen unweit der Nordseeküste. (Drohnenaufnahme)

    Zandvoort in Vorreiterrolle:So will die Formel 1 klimaneutral werden

    von Karin Sturm
  13. Circuit de LeMans, WEC - 24h Rennen in Le Mans 2025 , im Bild Mick Schumacher

    Formel 1: Neues Team Cadillac:Mick Schumacher geht leer aus im Cockpit-Race

    mit Video
  14. Lewis Hamilton

    Krise bei Ferrari:Lewis Hamilton: "Ich bin absolut nutzlos"

    mit Video
  15. Nico Hülkenberg (Stake F1 Team Kick Sauber) beim Formel-1-Rennen in Spa

    Audi-Einstieg 2026 :Sauber stellt die Weichen auf Zukunft

    von Karin Sturm
  16. Max Verstappen

    Kuriose Szene beim Ungarn-Training:Verstappen für Handtuch-Wurf verwarnt

    mit Video