Formel 1: Mick Schumacher erhält kein Cadillac-Cockpit

Der Traum von Mick Schumacher auf ein Cockpit beim neuen Formel-1-Team Cadillac und damit auf eine Rückkehr in die Königsklasse ist geplatzt.

Mick Schumacher ist seit 2022 ohne Formel-1-Cockpit. Quelle: ddp

Mick Schumachers Traum von einem Cockpit beim neuen Formel-1-Team Cadillac ist geplatzt. Der US-Rennstall geht 2026 stattdessen mit dem Mexikaner Sergio Perez und Valtteri Bottas (Finnland) an den Start.

Cadillac elftes Team in Formel 1

Cadillac steigt 2026 als elfter Rennstall neu in die Formel 1 ein. Schumacher hatte noch Mitte Juli Kontakte zu dem US-Team bestätigt. "Ja, Gespräche laufen", sagte der 26-Jährige damals dem Fachportal motorsport.com. Die Kommunikation mit den Entscheidern sei "sehr positiv" gewesen, sagte der Deutsche. Am Ende erhielten aber mit Perez und Bottas zwei Routiniers den Zuschlag.

"Die Verpflichtung von zwei sehr erfahrenen Rennfahrern ist ein klares Zeichen unserer Absichten", sagte Teamchef Graeme Lowdon und fügte an: "Sie haben schon alles gesehen und wissen, was es braucht, um in der Formel 1 erfolgreich zu sein."

Cadillac startet mit Ferrari-Motoren

Cadillac setzt in seiner Premierensaison auf Ferrari-Motoren, später sollen amerikanische Motoren vom Mutterkonzern General Motors kommen.

Sowohl Perez als auch Bottas hatten erst vor einem Jahr ihren Stammplatz in der Formel 1 verloren, bringen aber viel Erfahrung mit: Bottas (246 Formel-1-Starts) wird bald 36 Jahre alt, Perez (281) wird zu Beginn der Saison 2026 ebenfalls bereits 36 Jahre alt sein. Beide hatten ihr bislang letztes Formel-1-Rennen beim Saisonfinale 2024 in Abu Dhabi bestritten.

Schumacher ist bereits seit Ende 2022 ohne Cockpit, damals musste er seinen Platz beim Haas-Team abgeben. Seither ergaben sich Chancen bei verschiedenen Teams, diese entschieden sich letztlich aber stets für andere Piloten.

