Audi-Einstieg 2026: Sauber stellt die Weichen auf Zukunft

Sauber kommt in Fahrt: Nico Hülkenberg schaffte es in Silverstone aufs Podium.

Vor dem Ungarn-GP an diesem Wochenende holte man seit Spanien Anfang Juni fünfmal hintereinander wertvolle Zähler, mit dem Highlight des Podiums für Nico Hülkenberg im Regen von Silverstone. Auch Rookie Gabriel Bortoleto schaffte es zweimal in die Top Ten.

Damit liegt das Team in der Konstrukteurs-WM derzeit auf einem starken sechsten Rang, Hülkenberg ist in der Fahrer-WM Neunter. "Wir haben in den letzten zwei Monaten eine vielversprechende Serie hingelegt", sagt der gebürtige Emmericher.

Der Saisonstart war zwar schwierig, aber wir haben uns fast jedes Wochenende verbessert, und das ist das Verdienst aller, die an der Strecke und in Hinwil hinter den Kulissen hart gearbeitet haben.

Zukunftfähiges Team: Nico Hülkenberg, Jonathan Wheatley und Gabriel Bortoleto (von links nach rechts) bei der Weltpremiere des Films "F1" in New York.

Konzentration schon auf das 2026er-Auto

Infrastruktur wird durch ein Technologie-Zentrum erweitert

Es klappt, weil alle Komponenten gut zusammenpassen, sagt Wheatley: "Das kommt in der Formel 1 immer wieder vor: Man nimmt Upgrades am Auto vor, man arbeitet im Werk, man nutzt alle Möglichkeiten, alle Korrelationen stimmen, und dann funktioniert es."

Wobei der Blick vor allem der Audi-Seite natürlich schon viel weiter nach vorne geht. Dort will man nicht nur im Mittelfeld mitfahren, sondern zumindest langfristig in der Formel 1 auch Titel gewinnen. Deswegen wird auch die Infrastruktur erweitert.

Man will zukünftig neben der Motorenentwicklung in Neuburg an der Donau nicht nur im Schweizer Hinwil am Chassis des Autos zu arbeiten, sondern auch in England. Weil dort die meisten Teams und Ingenieure herkommen und es deshalb leichter ist, dort Top-Personal zu verpflichten. Deshalb wurde in Bicester, mitten im Herzen des britischen "Motorsport-Dreiecks", ein neues, 179 Hektar großes Technologie-Zentrum eröffnet.